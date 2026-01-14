ЕОИИдан экспорт қилинадиган товарларнинг келиб чиқишини аниқлаш механизми белгиланди
ASTANА. Кazinform — Бугун Қозоғистон Республикаси Парламенти Мажилисининг ялпи мажлисида “Евроосиё иқтисодий иттифоқи божхона ҳудудидан экспорт қилинадиган товарларнинг келиб чиқишини аниқлашнинг уйғунлаштирилган тизими тўғрисидаги битимни ратификация қилиш тўғрисида”ги қонун қабул қилинди.
Қонун лойиҳаси 2023 йил 4 декабрда Москвада тузилган Евроосиё иқтисодий иттифоқи божхона ҳудудидан экспорт қилинадиган товарларнинг келиб чиқишини аниқлашнинг уйғунлаштирилган тизими тўғрисидаги битимни ратификация қилишга қаратилган.
— Битим Евроосиё иқтисодий иттифоқи божхона ҳудудидан экспорт қилинган товарларнинг келиб чиқишини аниқлаш, сертификатлаш ва тасдиқлаш усуллари учун ҳуқуқий асос яратади. Ушбу ҳужжат ЕОИИга аъзо давлатлар ҳудудидан товарларни, шу жумладан Қозоғистон ҳудудидан экспорт қилинадиган товарларни экспорт қилишда тариф ва тарифсиз тартибга солиш чораларини қўллашни мониторинг қилиш учун тегишли имконият яратади, — деди ҚР Савдо ва интеграция вазири ўринбосари Айдар Абилдабеков.
Унинг сўзларига кўра, келишув Евроосиё иқтисодий комиссияси томонидан белгиланган махсус тамойилга мувофиқ, ЕОИИ божхона ҳудудидан экспорт қилинадиган товарларнинг келиб чиқиш жойини аниқлашни ҳисобга олади.
Ҳужжат доирасида ЕОИИга аъзо давлатлар, жумладан, Қозоғистон, белгиланган бир томонлама тарифсиз тартибга солиш чораларига риоя қилиниши устидан назоратни таъминлайди.