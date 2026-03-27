ЕОИИда юк оқимларини мувофиқлаштириш учун интеграциялашган платформа яратиш зарур - Бектенов
ASTANA. Kazinform – Чимкентда ҚР Евроосиё ҳукуматлараро кенгашининг кенгайтирилган мажлиси бўлиб ўтмоқда, деб хабар беради Ҳукуматнинг матбуот хизмати.
Йиғилишда Олжас Бектенов ЕОИИга аъзо давлатларнинг географик жойлашуви транзит ва логистика нуқтаи назаридан сезиларли афзалликларга эга эканлигини, бироқ бу имкониятларни тўлиқ рўёбга чиқариш учун инфратузилмани янгилаш ва замонавий транспорт бошқарув тизимларини жорий этиш зарурлигини таъкидлади.
“ЕОИИга аъзо давлатларнинг географик жойлашуви транзит ва логистика нуқтаи назаридан сезиларли афзалликларга эга. Бироқ, бу имкониятларни тўлиқ рўёбга чиқариш учун инфратузилмани янгилаш ва замонавий транспорт бошқарув тизимларини жорий этиш зарур. Шу муносабат билан, етказиб бериш вақтини қисқартириш, бизнес харажатларини камайтириш ва Евроосиё транспорт йўлакларининг рақобатбардошлигини ошириш имконини берадиган сунъий интеллектга асосланган юк оқимларини мувофиқлаштириш учун интеграциялашган платформа яратиш таклиф қилинмоқда”, — деди Олжас Бектенов.