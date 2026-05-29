ЕОИИ мамлакатлари ўртасидаги савдо айланмаси 95 миллиард долларга етди — Путин
ASTANА.Кazinform — ЕОИИ доирасида савдо тўсиқларини бартараф этиш чоралари давом этмоқда. Бу ҳақда бугун Россия Президенти Владимир Путин Астанада Олий Евросиё иқтисодий кенгаши йиғилишида маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, ўзаро муносабатлар ЕОИИ мамлакатларига сезиларли фойда келтирмоқда.
— ЕОИИга аъзо бешта давлатнинг асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари барқарор ижобий тенденцияни кўрсатди. ЕОИИда саноат ишлаб чиқаришининг умумий ҳажми 1,6 фоизга, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш 4,6 фоизга ва қурилиш ишлари 4,2 фоизга ошди. Иқтисодиётнинг бир қатор соҳаларида ҳам ўсиш кузатилди. ЕОИИга аъзо давлатлар ўртасидаги товарлар оқими ўтган йили 95 миллиард долларга етди. Юқори технологияли маҳсулотлар етказиб беришнинг кенгайиши ва бир вақтнинг ўзида хомашё улушининг камайиши туфайли савдо айланмаси таркиби яхшиланмоқда, — деди В.Путин.
Унинг сўзларига кўра, ЕОИИ доирасида савдо тўсиқларини бартараф этиш чоралари давом этмоқда.
— Мамлакатларимиз ўртасидаги барча ҳисоб-китоблар миллий валюталарда амалга оширилади. Шундай қилиб, ўзаро экспорт-импорт операциялари ташқи таъсирлардан ва глобал бозорлардаги салбий тенденциялардан ишончли ҳимояланган, — деди Россия Президенти.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев ЕОИИ мамлакатлари учун рақамли транспорт йўлаклари экотизимини яратишни таклиф қилди.