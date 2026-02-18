ЕОИИ эркин савдо зонасини кенгайтиришни бошлади
МОSKVA.Кazinform – 2025 йилда Евроосиё иқтисодий иттифоқининг (ЕОИИ) асосий иқтисодий кўрсаткичлари ижобий динамикани сақлаб қолди. Интеграция бирлашмасига аъзо давлатлар ўртасида миллий валюталарда ҳисоб-китобларнинг улуши 93% га етди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси бошқаруви раиси Бақитжан Сағинтаев Москвада бўлиб ўтган "Евроосиё интеграцияси йўллари: 2030 йилга қадар қаерга борамиз?" интеграция форумида маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, божхона ҳамкорлиги, техник тартибга солиш ва ташқи савдо соҳаларида тадбиркорларнинг муаммоли масалаларини ҳал қилишга катта эътибор қаратилмоқда. 2025 йилда келиб тушган аризаларнинг 94% кўриб чиқилди.
— Бу кўрсаткичлар Евроосиё интеграция лойиҳасига бўлган талабни ва бизнес ҳамда тартибга солиш органларининг, жумладан, Комиссиянинг муваффақиятли ҳамкорлигини яққол кўрсатади. Евроосиё "бешлиги" мамлакатлари бизнес ҳамжамиятларининг интеграция жараёнларига жалб қилиниши миллий иқтисодиётларнинг рақобатбардошлигини таъминлашда муҳим элементга айланиб бормоқда, — деб таъкидлади ЕОИИ бошқаруви раиси.
Корхоналарнинг экспорт имкониятларини кенгайтириш ҳам устувор вазифа бўлиб қолмоқда. Шу мақсадда Комиссия 2025 йилда Индонезия, Бирлашган Араб Амирликлари ва Мўғулистон билан савдо шартномаларини имзолади. Эрон билан эркин савдо зонаси тўғрисидаги тўлиқ форматдаги шартнома кучга кирди, Ҳиндистон билан музокаралар қайта бошланди. Тунис билан эркин савдо шартномасини тузишнинг мақсадга мувофиқлиги масаласи ўрганилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, ЕОИИда 11 февралдан бошлаб юклар навигацион пломбалар орқали назорат қилинади.