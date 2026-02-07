OZ
    10:31, 07 Февраль 2026

    Енгил атлетикачи Алина Чистякова Осиё чемпионатида олтин медални қўлга киритди

    ASTANA. Kazinform – Қозоғистон енгил атлетика терма жамоаси вакили Алина Чистякова Хитойнинг Тяньцзинь шаҳрида бўлиб ўтган ёпиқ иншоотлардаги Осиё чемпионатида олтин медални қўлга киритди. Бу ҳақда МОҚ хабар берди.

    Алина Чистякова
    Фото: ҰОК

    Ҳамюртимиз бешкурашда энг яхши натижани кўрсатиб, жами 4181 очко тўплади.

    Кумуш медални хитойлик Сюй Цзяхуань (4091 очко) қўлга киритди, яна бир хитойлик спортчи У Чжэн эса 4013 очко билан учинчи ўринни эгаллади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ қозоғистонлик Нора Жеруто бронза медалини қўлга киритган эди.

    Аввалроқ, Қишки Олимпия ўйинлари: қозоғистонлик спортчиларнинг 7 февралдаги мусобақа жадвали эълон қилингани ҳақида хабар бергандик.

    Теглар:
    ҚР Миллий олимпия қўмитаси Енгил атлетика Олтин Спорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
