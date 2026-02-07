10:31, 07 Февраль 2026 | GMT +5
Енгил атлетикачи Алина Чистякова Осиё чемпионатида олтин медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистон енгил атлетика терма жамоаси вакили Алина Чистякова Хитойнинг Тяньцзинь шаҳрида бўлиб ўтган ёпиқ иншоотлардаги Осиё чемпионатида олтин медални қўлга киритди. Бу ҳақда МОҚ хабар берди.
Ҳамюртимиз бешкурашда энг яхши натижани кўрсатиб, жами 4181 очко тўплади.
Кумуш медални хитойлик Сюй Цзяхуань (4091 очко) қўлга киритди, яна бир хитойлик спортчи У Чжэн эса 4013 очко билан учинчи ўринни эгаллади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ қозоғистонлик Нора Жеруто бронза медалини қўлга киритган эди.
