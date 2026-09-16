Елена Рибакинага ММА услубидаги чемпионлик камари топширилди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи Елена Рибакина US Open-2026 турниридаги ғалабасидан сўнг махсус эсдалик мукофотига сазовор бўлди, деб хабар беради Sports.kz.
Унга ММА ва рестлинг мусобақалари ғолибларига бериладиган мукофотлар услубида ишлаб чиқилган чемпионлик камари топширилди.
Тақдирлаш маросимидан олинган кадрлар хорижий порталнинг Instagram саҳифасида эълон қилинди.
Олтин рангли камарда Рибакинанинг исми ва US Open турнирининг эмблемалари тасвирланган.
Бундай камарлар Америка “Катта дубулға” турнирининг анъаналаридан бирига айланган. Ташкилотчилар ҳар йили Нью-Йоркдаги мусобақа ғолибларини жанговар спорт турлари бўйича чемпионлик мукофотлари услубида ишлаб чиқилган эсдалик камарлари билан тақдирлайдилар.
Илгари бундай мукофотларни Арина Соболенко, Коко Гауфф ва US Open турнирининг бошқа ғолиблари олган эди.
Нью-Йоркдаги ғалаба Рибакинага учинчи “Катта дубулға” унвонини олиб келди. Қозоғистонлик теннисчи шунингдек, 5,5 миллион долларлик соврин жамғармасини қўлга киритди ва фаолиятида биринчи марта WТА рейтингида дунёда биринчи ўринни эгаллади.
Эслатиб ўтамиз, Елена Рибакина расман дунёнинг биринчи ракеткасига айланди.