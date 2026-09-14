Елена Рибакина расман дунёнинг биринчи ракеткасига айланди
ASTANА. Кazinform - Қозоғистоннинг аёллар яккалик баҳсларида биринчи ракеткаси Елена Рибакина расман Аёллар теннис ассоциацияси (WТА) жаҳон рейтингида етакчига айланди, деб хабар беради Қозоғистон теннис федерацияси матбуот хизмати.
Рейтинг янгиланганидан сўнг, қозоғистонлик теннисчи 9901 очкога эга. Рибакина иккинчи ўриндан биринчи ўринга кўтарилиб, 7875 очко билан иккинчи ўринда турган Арина Соболенкони ортда қолдирди. Теннисчилар орасидаги фарқ 2026 очкони ташкил этади. Кучли учликни 7265 очко билан америкалик Жессика Пегула якунламоқда.
Биринчи ўрин учун курашда ҳал қилувчи турнир US Open-2026 бўлди. Унинг хитойлик Чжэн Циньвэнь устидан қозонган ғалабаси ва ярим финалга чиқиши Рибакинанинг турнирнинг кейинги натижаларидан қатъи назар, жаҳон рейтингида етакчилик қилишини таъминлади. US Open бошланганида, Арина Соболенко, Жессика Пегула ва Коко Гауфф ҳам биринчи ўрин учун кураш олиб боришган эди.
Кейинчалик Рибакина нафақат дунёнинг 1-ракеткасига айланди, балки турнирда ғолиб ҳам бўлди. Финалда у Арина Соболенкони 6:4, 5:7, 6:2 ҳисобида мағлуб этди. Бу Еленанинг АҚШ очиқ чемпионатидаги биринчи ва фаолиятидаги учинчи "Катта дубулға" чемпионлиги бўлди.
Шундай қилиб, 27 ёшли Елена Рибакина WТА тарихида жаҳон рейтингининг юқори поғонасига кўтарилган 30-теннисчи бўлди. Шунингдек, у эркаклар ва аёллар яккалик баҳсларида жаҳон рейтингида етакчилик қилган Қозоғистоннинг биринчи вакили бўлди.
Эслатиб ўтамиз, Президент Елена Рибакинани теннис бўйича АҚШ Очиқ чемпионатидаги ғалабаси билан табриклади.