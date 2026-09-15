Елена Рибакина жаҳоннинг биринчи ракеткаси сифатида махсус совринни қўлга киритди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонлик теннисчи Елена Рибакина WTA рейтингида жаҳоннинг биринчи ракеткасига айланганидан сўнг махсус совринга эга бўлди, деб ёзди Sports.kz.
Аёллар теннис ассоциацияси (WTA) Нью-Йоркдаги осмонўпар бинолар фонида соврин билан суратга тушган Елена Рибакинанинг фотосуратларини эълон қилди.
Спортчи қўлидаги соврин кумушдан ясалган теннис тўпи шаклида ишланган. Унинг юзасида теннис оламини ифодаловчи юлдузлар харитаси тасвирланган.
Эслатиб ўтамиз, Елена Рибакина US Open-2026 турниридаги муваффақиятли иштироки ортидан жаҳон рейтингида биринчи ўринга кўтарилди.
Беларуслик теннисчи Арина Соболенкони ортда қолдириб, рейтинг пешқадамлигига чиқиш учун Рибакинага ярим финалга чиқишнинг ўзи кифоя эди. Бироқ қозоғистонлик теннисчи турнирни ғалаба билан якунлаб, финалда ўзининг асосий рақиби Арина Соболенкога қарши ғалаба қозонди.