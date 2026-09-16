Елена Рибакина WTA Finals-2026 турнирига йўлланма олган биринчи теннисчи бўлди
ASTANА. Кazinform — Дунёнинг биринчи ракеткаси Елена Рибакина WTA Finals-2026 турнирига йўлланма олган биринчи теннисчи бўлди.
WTA Finals-2026 турнири 8-15 ноябрь кунлари Индиан-Уэллсдаги (АҚШ) Indian Wells Tennis Garden кортларида бўлиб ўтади. Мусобақада энг яхши саккизта яккалик ўйинчиси ва энг яхши саккизта жуфтлик иштирок этади.
Муваффақиятли мавсуми натижасида Рибакина яккалик баҳсларида финалга йўлланма олган биринчи теннисчи бўлди. 2026 йилда қозоғистонлик теннисчи Австралия очиқ чемпионати ва АҚШ очиқ чемпионатида ғолиб чиқди, шунингдек, фаолиятида биринчи марта WТА жаҳон рейтингида биринчи ўринга кўтарилди.
Яқинлашиб келаётган WTA Finals Еленанинг кетма-кет тўртинчи якуний турнири бўлади. У ушбу мусобақада биринчи марта 2023 йилда иштирок этган ва ўтган мавсумда бирорта ҳам ўйинда мағлуб бўлмасдан турнирнинг бош совринини қўлга киритган.
Шундай қилиб, Индиан-Уэллсда Рибакина WTA Finals турнирининг амалдаги чемпиони сифатидаги унвонини ҳимоя қилади. Агар у ғалаба қозонса, Серена Уильямсдан кейин кетма-кет икки йил давомида WTA Finals турнирида ғолиб чиққан биринчи теннисчи бўлади.
WTA Finals аёллар ўртасидаги профессионал теннис мавсумини якунловчи асосий турнирлардан биридир. Шахсий босқичдаги саккиз иштирокчи тўрт теннисчидан иборат икки гуруҳга бўлинган. Ҳар бир гуруҳдан энг яхши икки спортчи ярим финалга йўл олади, шундан сўнг турнир ғолиби аниқланади.
Эслатиб ўтамиз, Елена Рибакина расман дунёнинг биринчи ракеткасига айланди.