Елена Рибакина US Open-2026 финалига йўл олди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг аёллар яккалик баҳсларида биринчи ракеткаси Елена Рибакина US Open-2026 ярим финалида ғалаба қозонди, деб хабар беради ҚТФ матбуот хизмати.
Дунёнинг иккинчиракеткаси, қозоғистонлик теннисчи US Open-2026 финалига йўл олиш учун дунёнинг тўртинчи ракеткаси америкалик Коко Гауфф билан учрашди.
Ўйин уч сет давом этди ва Еленанинг 3:6, 6:4, 6:4 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди.
Теннисчилар қаттиқ кортда 2 соат 8 дақиқа вақт сарфлашди. Бу вақт ичида Елена 5 та эйс амалга оширди, иккита қўш хатога йўл қўйди ва 5 та брейк-пойнтдан 3 тасидан муваффақиятли фойдаланди.
Шундай қилиб, Елена "Катта дубулға" турнирининг финалига чиқди. Ҳал қилувчи баҳсда у дунёнинг биринчи ракеткаси, беларуслик Арина Соболенкога қарши ўйнайди.
Бундан ташқари, Рибакина жаҳон рейтингида биринчи ўринни эгаллади. Финал ўйини натижасидан қатъи назар, қозоғистонлик теннисчи US Open мусобақасидан кейин жаҳон рейтингида пешқадамлик қилади. WТА рейтингининг янгиланган версияси 14 сентябрь, душанба куни эълон қилинади.