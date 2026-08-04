Елена Рибакина Торонто турнирида ўтган йилги натижасини такрорлай оладими
ASTANА. Кazinform — Торонто (Канада) WТА 1000 турнирида Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг иккинчи ракеткаси Елена Рибакинанинг биринчи рақиби аниқланди.
Турнирни иккинчи босқичдан бошлайдиган Е. Рибакина дунё рейтингида 61-ўринда турган австралиялик Дарья Касаткина билан учрашади.
Австралиялик спортчи биринчи босқичда қийин кечган жангда дунёнинг 42-ракеткаси, хитойлик Ван Синьюйни 1:6, 7:6 (7:5), 7:5 ҳисобида мағлуб этди.
Уимблдондаги муваффақиятсизликдан сўнг, Е. Рибакина Канадада кортга чиқади. 2025 йилда у Торонтода, кейин эса Цинциннатида ўша турнирда ярим финалга чиқди.
Рибакина учун бу икки турнир ҳақиқий синов бўлади. Чунки ўтган йилги ҳисобини ҳимоя қилиш учун у бу йил ярим финалга чиқиши керак бўлади.
Рейтингда 81-ўринни эгаллаган яна бир қозоғистонлик теннисчи Юлия Путинцева Торонтодаги илк учрашувида дунёнинг 57-ракеткаси хитойлик Чжан Шуайга 4:6, 1:6 ҳисобида ютқазди.
Торонто турнирининг соврин жамғармаси 7,4 миллион АҚШ долларидан ортиқни ташкил этади.
Эслатиб ўтамиз, Жибек Қуламбаева Испаниядаги турнирда чемпион бўлди.