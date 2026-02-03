Елена Рибакина қисқа муддат ичида даромад олиш бўйича рекорд ўрнатди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг биринчи, жаҳоннинг 3-чи ракеткаси Елена Рибакина Австралия чемпионатидаги ғалабаси туфайли ноёб натижага эришди.
Tennis Up to Date сайти хабар берганидек, Е. Рибакина ноябрь ойидан бери бўлган давр ичида 7 миллион 996 минг 892 доллар (4 миллиард 48 миллион тенгедан ортиқ) даромад топди. Бундан аввал бундай қисқа муддат ичида ҳеч ким бундай кўрсаткичга эришмаган эди.
Бу серия ўтган йилги WTA якунловчи турниридан бошланган. У ерда бирор марта ҳам мағлуб бўлмаган Рибакина 5 миллион 235 минг доллар ишлаб топган бўлиб, бу ҳам рекорд ҳисобланади.
Янги йилни Брисбендаги (Австралия) мусобақадан бошлаган Елена у ерда чорак финалгача етиб борди. Бу натижа учун у 37 минг 460 доллар мукофот пули олди.
Австралия очиқ чемпионатидаги чемпионлик унвони учун эса қозоғистонлик теннисчининг ҳиссасига 2 миллион 724 минг 432 доллар тўғри келди.
Шу тариқа, Рибакина қисқа муддат ичида учта турнирда қарийб 8 миллион доллар даромад топди.
Эслатиб ўтамиз, бундан аввал Карлос Алькарас барча «Катта дубулға» турнирларини ютган энг ёш теннисчи бўлгани ҳақида ёзган эдик.
Шунингдек, Австралиядаги турнирдан кейин қозоғистонлик теннисчилар рейтингдаги ўринларини яхшилашди.