Елена Рибакина Индиан-Уэллсдан кейин Майами турнирида иштирок этади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонлик теннисчилар иштирок этадиган Майами (АҚШ) шаҳрида бўлиб ўтадиган WТА 1000 турнирига қуръа ташлаш маросими бўлиб ўтди.
Майамида 17-28 март кунлари бўлиб ўтадиган яна бир муҳим турнирда Қозоғистоннинг биринчи ракеткаси Елена Рибакина иштирок этади.
Мусобақани иккинчи босқичдан бошлайдиган қозоғистонлик теннисчи ўз ватандоши, 76-ўринни эгаллаган Юлия Путинцева ёки индонезиялик Жаниc Тьиен билан тўқнаш келади.
Ўтган йили дунёнинг биринчи рақамли теннисчиси, беларуслик Арина Соболенко ғалаба қозонган эди. У финалда америкалик Жессика Пегулани 7:5, 6:2 ҳисобида мағлуб этди.
Е. Рибакина ва Ю. Путинцева Майамида иккинчи босқичдан ўта олмадилар.
Елена Рибакина 2023 ва 2024 йилларда Майами турнирининг финалига чиқиб, чехиялик Петра Квитова ва америкалик Даниэль Коллинзга ютқазган эди.
Маълумки, шу йил 15-16 март кунлари Елена Рибакина Индиан-Уэллс мастерс турнирининг финал учрашувида А. Соболенкога ютқазган эди.
Бугун янгиланган жаҳон рейтингида 2-ўринга кўтариладиган Е. Рибакина Майамида муваффақиятли иштирок этса, А. Соболенко билан яна учрашиши мумкин. Ҳозирча ўзаро ўйинда ҳисоб 9:7, беларуслик теннисчи фойдасига.