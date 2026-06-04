Елена Рибакина дунёдаги энг гўзал теннисчилар қаторида
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг биринчи ва дунёнинг иккинчи ракеткаси Елена Рибакина барча тоифалар бўйича дунёдаги энг гўзал теннисчилар рўйхатига киритилди.
Қозоғистонлик спортчи рўйхатда 11-ўриндан жой олди.
Россиялик Анна Курникова пешқадамлик қилмоқда, ундан кейин унинг ватандоши, дунёнинг собиқ 1-ракеткаси Мира Шарапова ва учинчи ўринда сербиялик Ана Иванович бормоқда.
ТОП-15 га кирган теннисчилар:
1. Анна Курникова (Россия),
2. Мария Шарапова (Россия),
3. Ана Иванович (Сербия),
4. Анна Калинская (Россия),
5. Габриэла Сабатини (Аргентина),
6. Крис Эверт (АҚШ),
7. Эмма Радукану (Буюк Британия),
8. Эжений Бушар (Канада),
9. Каролин Возняцки (Дания),
10. Паула Бадоса (Испания),
11. Елена Рибакина (Қозоғистон)
12. Камила Жоржи (Италия),
13. Мария Кириленко (Россия),
14. Крис Эверт (АҚШ),
15. Даниэла Гантухова (Словакия).
Ролан Гаррос турнирида муваффақиятсизликка учраган ва иккинчи босқичда мусобақадан четлатилган Е. Рибакина ҳозирда майсазордаги теннис мавсумига тайёргарлик кўрмоқда.
Қозоғистонлик теннисчи 6 июнь куни Лондонда (Буюк Британия) бошланадиган WТА 500 турнирида иштирок этади.
Эслатиб ўтамиз, Анна Данилина Ролан Гарроснинг икки йўналишда чорак финалга йўл олди.