Анна Данилина Ролан Гарроснинг икки йўналишда чорак финалга йўл олди
ASTANА. Kazinform — Қозоғистоннинг жуфтлик баҳсларида биринчи ракеткаси Анна Данилина Франция очиқ чемпионатининг аёллар жуфтлик ва аралаш жуфтлик баҳсларида (микст) чорак финалга йўл олди, деб хабар беради ҚТФ матбуот хизмати.
Аёллар мусобақасининг учинчи босқичида Данилина (WТА жуфтлик баҳслари рейтингида 6-ўрин) сербиялик Александра Крунич билан биргаликда украиналик Даяна Ястремская / Ангелина Калининани мағлуб этди. Қийин кечган баҳс Данилина—Крунич жуфтлиги фойдасига 6:4, 6:4 ҳисобида якунланди.
Турнирнинг иккинчи рақамли жуфтлиги Данилина ва Крунич "Катта дубулға" турнирининг ярим финалига чиқиш учун Деми Схюрс (Нидерландия) / Эллен Перес (Австралия) — Людмила Самсонова (Россия) / Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) жуфтлиги ғолиблари билан беллашадилар.
Анна Данилина аралаш жуфтлик баҳсларида ҳам яхши натижаларга эришмоқда. Аралаш жуфтликлар дастурининг чорак финалига чиқиш учун ўтказилган ўйинда Қозоғистон — Америка жуфтлиги Анна Данилина ва Жеймс Трейси Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Лукас Мидлер (Австрия) жуфтлигини мағлуб этишди. Ҳал қилувчи супер тай-брейккача етган ўйин 6:1, 4:6, 10:8 ҳисобида якунланди.
1/4 финалда Данилина ва Трейси Сара Эррани / Андреа Вавассори (иккаласи ҳам Италиядан) ва Фаннй Столлар (Венгрия) / Кристиан Харрисон (АҚШ) ўртасидаги ўйин ғолиби билан тўқнаш келишади.
Эслатиб ўтамиз, Данилина жуфтликлар баҳсида рақибларини ишончли тарзда мағлуб этди.