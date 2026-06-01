KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Анна Данилина Ролан Гарроснинг икки йўналишда чорак финалга йўл олди

    ASTANА. Kazinform — Қозоғистоннинг жуфтлик баҳсларида биринчи ракеткаси Анна Данилина Франция очиқ чемпионатининг аёллар жуфтлик ва аралаш жуфтлик баҳсларида (микст) чорак финалга йўл олди, деб хабар беради ҚТФ матбуот хизмати.

    Данилина
    Фото: ҚТФ

    Аёллар мусобақасининг учинчи босқичида Данилина (WТА жуфтлик баҳслари рейтингида 6-ўрин) сербиялик Александра Крунич билан биргаликда украиналик Даяна Ястремская / Ангелина Калининани мағлуб этди. Қийин кечган баҳс Данилина—Крунич жуфтлиги фойдасига 6:4, 6:4 ҳисобида якунланди.

    Турнирнинг иккинчи рақамли жуфтлиги Данилина ва Крунич "Катта дубулға" турнирининг ярим финалига чиқиш учун Деми Схюрс (Нидерландия) / Эллен Перес (Австралия) — Людмила Самсонова (Россия) / Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) жуфтлиги ғолиблари билан беллашадилар.

    Анна Данилина аралаш жуфтлик баҳсларида ҳам яхши натижаларга эришмоқда. Аралаш жуфтликлар дастурининг чорак финалига чиқиш учун ўтказилган ўйинда Қозоғистон — Америка жуфтлиги Анна Данилина ва Жеймс Трейси Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Лукас Мидлер (Австрия) жуфтлигини мағлуб этишди. Ҳал қилувчи супер тай-брейккача етган ўйин 6:1, 4:6, 10:8 ҳисобида якунланди.

    1/4 финалда Данилина ва Трейси Сара Эррани / Андреа Вавассори (иккаласи ҳам Италиядан) ва Фаннй Столлар (Венгрия) / Кристиан Харрисон (АҚШ) ўртасидаги ўйин ғолиби билан тўқнаш келишади.

    Эслатиб ўтамиз, Данилина жуфтликлар баҳсида рақибларини ишончли тарзда мағлуб этди.

    Теннис Анна Данилина Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф