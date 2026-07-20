Эльбрусга чиқиш пайтида 11 ёшли бола вафот этди
ASTANА. Кazinform – Кабардино-Болқор Республикасида Эльбрус тоғига чиқиш пайтида 11 ёшли бола вафот этди ва отаси оғир жароҳат олди, деб хабар беради Кazinform агентлиги ТАССга таяниб.
Тергов маълумотларига кўра, альпинистлар 1986 ва 2015 йилда туғилган ота ва ўғил бўлган.
Дастлабки маълумотларга кўра, 19 июль куни икки кишидан иборат гуруҳ Эльбруснинг шарқий чўққисига чиқиш пайтида тахминан 4,2 минг метр баландликдаги жарликдан йиқилиб тушган.
Натижада бола воқеа жойида вафот этди, отаси эса оғир жароҳат олди. Россия Фавқулодда вазиятлар вазирлигининг Эльбрус баландликдаги қидирув-қутқарув гуруҳи ва "Лидер" марказининг қутқарувчилари жароҳатланган фуқарога юборилди.
Тергов органлари ҳодиса юзасидан тергов олиб бормоқда. Кабардино-Болқор прокуратураси ҳам ҳодисанинг барча ҳолатларини аниқлашни ўз назоратига олди.