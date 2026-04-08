Темир йўл орқали экспорт юк ташиш ҳажми 2,2 фоизга ошди
ASTANA. Kazinform — Жорий йилнинг биринчи чорагида "Қозоғистон темир йўли" компанияси томонидан юк ташиш ҳажми барқарор равишда 64,5 миллион тоннага етди. Ички ва экспорт ташишларининг, айниқса кўмир, дон ва қора металларнинг ўсиши иқтисодиётнинг муҳим тармоқларини қўллаб-қувватлайди. Бу ҳақда "Қозоғистон темир йўли" миллий компанияси матбуот хизмати хабар берди.
Жорий йилнинг биринчи чорагида "Қозоғистон темир йўли" МК” АЖ тармоғида 64,5 миллион тонна юк ташилди. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 360 минг тоннага кўп. Ички ташиш 40,8 миллион тоннани, экспорт 23,7 миллион тоннани (+2,2%) ташкил этди.
Ижтимоий аҳамиятга эга юкларни ташиш масаласи алоҳида назорат остида.
“Жорий йилнинг январь-март ойларида 27,4 миллион тонна кўмир (+3%) ташилди, шундан 19,8 миллион тонна ички бозорга (+4%) йўналтирилди. Дон юклаш 15,4 фоизга ўсиб, 4,1 миллион тоннани, шундан экспорт 3,3 миллион тоннани (+17,5%) ташкил этди. Экспорт учун ун маҳсулотларини ташиш 6,2 фоизга, яъни 570 минг тоннага ошди”, — дейилади хабарда.
Ташилган бошқа юк турларида ўсиш қайд этилди. Масалан, қора металлар +18 фоизга (1,3 миллион тонна), темир ва марганец рудалари эса +14% (2,7 миллион тонна) ва ўғитлар +3% (1,2 миллион тонна) га ошди.
"Қозоғистон темир йўли" МК" АЖ тармоқнинг барқарор ишлашини ва экспорт юкларининг ўсишини таъминлайди.
Аввалроқ, дон ва ун экспорти 8,9 миллион тоннага етганини хабар қилган эдик.