Экранга қарамлик болаларнинг қобилиятини пасайтиради - шифокор
ASTANA. Kazinform — Экранга кўп вақт қарайдиган болалар ва ўсмирлар тезда эътиборини йўқотади ва тенгдошларига қараганда ақлий жиҳатдан анча паст бўлади. Бу ҳақда турк неврологи Аҳмет Онур Кескин айтди, деб хабар беради Анадолу агентлиги.
Рақамли технологиялар кундалик ҳаётнинг ажралмас қисмига айланди. Бироқ, экранларни назоратсиз ва узоқ вақт кўриш мия учун катта хавф туғдиради.
Онур Кескиннинг таъкидлашича, бутун дунёда умр кўриш давомийлиги ошгани сайин соғлом миянинг аҳамияти ҳам ортиб бормоқда.
“Мияни қариликка қадар сақлаб қолиш ҳаёт сифатига ҳам, инсоннинг жамоат ҳаётидаги фаол иштирокига ҳам бевосита таъсир қилади”, — деб таъкидлади олим.
Кескин Туркия Соғлиқни сақлаш вазирлиги соғлом қариш ва жамоат саломатлигига қаратилган лойиҳаларни амалга ошираётганини, бироқ жамият мияни парвариш қилишнинг аҳамиятини кам баҳолаётганини эслатди.
Экрандан ҳаддан ташқари фойдаланиш диққатни пасайтиради
Невролог шунингдек, экранга қарамликнинг болалар ва ўсмирларга таъсирига эътибор қаратди.
Унинг сўзларига кўра, бу соҳада кўплаб илмий тадқиқотлар шунга ўхшаш натижаларга эришган.
“Экранлардан фаол фойдаланадиган болалар ва ўсмирларда диққат етишмовчилигининг келиб чиқиши кенг тарқалган бўлиб, уларнинг ақлий қобилиятлари тенгдошлариникидан анча паст. Уларнинг ўқув натижалари сезиларли даражада ёмонлашади, бу эса ўз салоҳиятларини рўёбга чиқаришда жиддий тўсиқлар яратади. Биз экранларни ҳаётимиздан иложи борича олиб ташлашимиз керак. Агар бу мутлақо имконсиз бўлса, болалар ва ўсмирлар учун улардан фойдаланишни иложи борича чеклаш жуда муҳимдир”, — деди невролог.