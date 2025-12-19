Экибастуздаги янги заводларда зарарли моддаларни ушлаб турувчи фильтрлар ўрнатилди
ASTANА. Кazinform – Павлодар саноат ўсишини сақлаб қолиш билан бирга ифлослантирувчи моддаларни камайтиришга устувор аҳамият бермоқда. Вилоят ҳокими Асайин Байханов ҳисобот йиғилишида ушбу чоралар ҳақида гапирди.
Ҳокимнинг сўзларига кўра, йирик корхоналар экологик жиҳатдан тоза ечимларни кенг қамровли жорий этмоқда.
Қурилаётган ёки энди қуриладиган янги заводлардан энг замонавий, экологик тоза технологиялардан фойдаланиш талаб этилади.
– Масалан, ўтган ойда Экибастузда очилган иккита янги ферроқотишма заводи зарарли моддаларнинг 99,8 фоизини ушлаб туришга қодир замонавий гибрид фильтрларни ўрнатди. ERG гуруҳининг тўртта йирик корхонасида 178 миллиард тенгелик комплекс экологик чоралар амалга оширилмоқда. Бу юқорида айтиб ўтилган чиқиндиларни 50 минг тоннага ёки 57 фоизга камайтириш имконини беради, — деди А. Байханов пойтахтдаги Марказий коммуникациялар хизматидаги брифингда.
Келажакда, 2026-2031 йилларда, Павлодар нефть-кимё заводида, ҳудудий иссиқлик ва электр марказларида ҳамда Экибастуздаги МАЭС-1 ва МАЭС-2 заводларида шунга ўхшаш чора-тадбирларни жорий этиш режалаштирилган.
Бундан ташқари, Павлодарда биринчи замонавий чиқиндиларни саралаш мажмуаси қурилмоқда. У пластик, металл, қоғоз ва шиша чиқиндиларини қайта ишлаш учун ишлатилади.
– Лойиҳанинг умумий қиймати 4,8 миллиард тенгени, қуввати 150 минг тоннани ташкил этади. Унинг 20 фоизи пластмасса ва полимерларни қайта ишлашга мўлжалланган. Ушбу мажмуа келгуси йилнинг май ойида ишга туширилади ва ҳудудда маиший чиқиндиларни самарали ва экологик жиҳатдан тоза қайта ишлаш имконини беради, — дейди А. Байханов.
Эслатиб ўтамиз, Павлодарга 1 триллион тенгедан ортиқ инвестициялар жалб этилди.