ЕИда 13 ёшгача бўлган болалар учун ижтимоий тармоқларга киришни чеклаш таклиф қилинди
ASTANА. Кazinform - Европа Комиссияси Президенти болаларнинг онлайн хавфсизлигини кучайтиришга чақирди ва болалар хавфсизлиги бўйича махсус экспертлар гуруҳи томонидан тақдим этилган далиллар келажакдаги Европа сиёсатининг асоси бўлиши кераклигини айтди, деб хабар беради Euronews.
Урсула фон дер Ляйеннинг сўзларига кўра, тўпланган маълумотлар ижтимоий тармоқларга кириш учун минимал ёшни белгилашни қўллаб-қувватлайди. У турли ёш гуруҳлари учун босқичма-босқич ёндашувни таклиф қилди.
Брюсселда бўлиб ўтган матбуот анжуманида Европа Комиссияси раҳбари энг ишончли позиция ёш болаларни экранлар ва рақамли платформалардан тўлиқ ҳимоя қилиш эканлигини айтди. У 13 ёшгача бўлган болаларга ижтимоий тармоқлардан фақат катталар назорати остида ва чекланган вақт давомида фойдаланишга рухсат берилиши керак, деб ҳисоблайди.
У ҳозирги вазият давом этса, яъни "йирик IТ компанияларига болаларга чекловсиз кириш имконияти берилса", бу кейинги авлоднинг руҳий саломатлигига салбий таъсир кўрсатиши, гиёҳвандлик ва бошқа муаммоларнинг кўпайишига олиб келиши ҳақида огоҳлантирди.
Тадқиқотларга кўра, ўсмирлар кунига 4-6 соат экран олдида вақт ўтказадилар. Ёш болаларнинг тахминан 60 фоизи интернет туфайли ҳиссий ёки психососял муаммоларга дуч келган.
Урсула фон дер Ляйен ёшни текшириш технологияларидан кенг фойдаланишни қўллаб-қувватлади ва масала болаларнинг ижтимоий тармоқлардан фойдаланиши ёки фойдаланмаслигида эмас, балки улар ушбу платформаларга қачон ва қандай шароитларда киришида эканлигини айтди.
У шунингдек, технология компаниялари онлайн платформаларнинг хавфсизлиги учун биринчи навбатда жавобгар бўлиши кераклигини таъкидлади.
— Европада маҳсулот ишлаб чиқарувчи шахс унинг хавфсизлиги учун жавобгардир. Автомобиль ишлаб чиқарувчилари автомобилларни хавфсиз қилишга мажбурдирлар. Биз болаларнинг ўз хавфсизлик камарларини ихтиро қилишларини ва ота-оналарнинг уйларига хавфсизлик ёстиқчаларини ўрнатишларини кутмаймиз. Худди шундай талаб йирик технология компанияларига ҳам қўйилиши керак, — деди у.
Ҳисоботда болалар учун мўлжалланмаган хусусиятларга эга хизматларга алоҳида эътибор қаратилди. Буларга чексиз янгиликлар ленталари, автоматик контент қўшимчалари ва зерикарли билдиришномалар каби хусусиятлар киради. Бундай платформалар "ижтимоий медиа+" деб таснифланади.
Ҳисобот муаллифларидан бири доктор Мария Мельсьор технологиялар катта салоҳиятга эга бўлса-да, уларнинг потенциал хавфлари ҳам кичик эмаслигини айтди.
Германиянинг Ульм университети профессори Йорг Фегерт мавжуд илмий маълумотларга асосланиб, Европа Иттифоқида 13 ёшгача бўлган болалар учун "ижтимоий медиа+" платформаларига кириш учун ягона ёш чегарасини жорий этишни таклиф қилди.
Урсула фон дер Ляйеннинг сўзларига кўра, Европа Комиссияси мутахассисларнинг тавсияларини ўрганиб чиқади ва ёздан кейин бу масала бўйича қонунчилик таклифларини тақдим этади.
Эслатиб ўтамиз, Швеция 15 ёшга тўлмаган болаларнинг ижтимоий тармоқларга киришини чеклаши мумкин.