ЕИ элчиси Қозоғистондаги стратегик муҳим хомашё лабораторияси ҳақида гапирди
ASTANА. Кazinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Брюсселга ташрифи давомида Қозоғистонда ишлашга қизиққан Европа бизнес вакиллари билан самарали учрашувлар ўтказди. Бу ҳақда Европа Иттифоқининг Қозоғистон Республикасидаги элчиси Алешка Симкич журналистлар билан учрашувда маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, учрашувда асосан Қозоғистонда фаолият юритаётган ёки мамлакат билан ҳамкорлик шартномаларини имзолаган компаниялар вакиллари иштирок этишди, бу бизнес-форум ва давра суҳбатида бўлиб ўтди.
— Бошқа келишувлар қаторида мен учун энг муҳими стратегик муҳим хомашё лабораториясини ташкил этиш тўғрисидаги келишувдир. Ушбу ташаббус Президент Қасим-Жомарт Тоқаев томонидан Самарқанддаги саммитда кўтарилган эди. Унинг мақсади нафақат стратегик муҳим хомашё ишлаб чиқариш ва экспорт қилиш, балки уларни Қозоғистоннинг ўзида ҳар томонлама ўрганиш ва таҳлил қилиш имкониятини яратишдир, — деди элчи.
Алешка Симкичнинг сўзларига кўра, ушбу лойиҳа доирасида Брюсселда Европа тикланиш ва тараққиёт банки ва француз компанияси Bureau Veritas билан шартнома имзоланган.
— Ушбу компания лаборатория қурилиши учун техник-иқтисодий асослашни ишлаб чиқади. Яъни, у лаборатория қаерда ва қандай форматда қурилишини аниқлайди ва қурилиш бошланишидан олдин бажарилиши керак бўлган барча тайёргарлик ишларини ўрганади, — дея қўшимча қилди у.
Алешка Симкич учрашув давомида Брюсселдаги музокаралар давомида иқтисодий ҳамкорлик бўйича бир қатор муҳим шартномалар имзоланганини таъкидлади. Улардан энг кенг йириги — Airbus билан 50 тагача самолёт сотиб олиш тўғрисидаги шартномадир. Бундан ташқари, Европа инвестиция банки билан автомобиль йўлларини модернизация қилиш учун 150 миллион евро миқдорида кредит бериш тўғрисида шартнома имзоланди. Элчининг сўзларига кўра, ушбу маблағлар Транскаспий халқаро транспорт йўлагини ривожлантиришга йўналтирилади. Унинг таъкидлашича, лойиҳа Қозоғистоннинг жануби-ғарбидаги асосий йўл участкаларини модернизация қилишни кўзда тутади, бу эса Марказий Осиё мамлакатларини Транскаспий йўналиши бўйлаб боғлайди.
Эслатиб ўтамиз, ЕИ сунъий интеллект бўйича махсус вакил тайинлашни режалаштирмоқда.