Эфиопиядаги кўчкиларда камида 70 киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform – Эфиопиянинг жанубида кучли ёмғирлар оқибатида юзага келган кўчкилар оқибатида камида 70 киши ҳалок бўлди ва 50 га яқин киши бедарак йўқолди, деб хабар беради Azertag.
Маҳаллий ҳокимият маълумотларига кўра, офат Гамо минтақасининг Гача-Баба, Камба ва Бонке туманларида содир бўлган. Қурбонларнинг аксарияти тупроқ уюмининг остида кўмилган. Аммо улардан бирини қутқарувчилар қутқариб олишга муваффақ бўлдилар.
Мамлакатда ёмғирли мавсум давом этмоқда. Бу даврда кўпинча сел ва сув тошқинлари қайд этилади. Икки йил олдин жанубдаги кўчкида 229 киши ҳалок бўлган эди.
Сўнгги кунларда Шарқий Африканинг бошқа мамлакатларида ҳам кучли ёғингарчилик бўлди. Қўшни Кенияда ўтган жума куни Найробида ўнлаб одамлар кучли ёмғир туфайли ҳалок бўлди.
Бир қатор тадқиқотлар шуни кўрсатадики, сўнгги 20 йил ичида Шарқий Африкада кучли қурғоқчилик ва кучли ёғингарчиликнинг кўпайиши инсон фаолияти натижасида юзага келган иқлим ўзгариши билан боғлиқ бўлиши мумкин.
Аввалроқ, Бразилияда сел ва кўчкиларда 22 киши ҳалок бўлгани ҳақида хабар берган эдик.