Dushanbe Invest–2025 кўргазмасининг биринчи кунида Тожикистонга 3 млрд доллар сармоя жалб қилинди
ASTANA. Kazinform — “Dushanbe Invest–2025” халқаро инвестиция форумининг биринчи кунида Тожикистонда умумий қиймати 3,12 миллиард долларлик 26 та битим имзоланди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Тожикистон Инвестициялар ва давлат мулкини бошқариш давлат қўмитаси маълумотларига кўра, имзоланган ҳужжатлар стратегик аҳамиятга эга соҳалар, жумладан, энергетика, саноат ва коммуникациялардаги қатор йирик лойиҳаларни қамраб олган.
Энергетика бўйича битимлар умумий қиймати 2,4 миллиард долларни ташкил этди ва бу мамлакатнинг қайта тикланадиган ва анъанавий энергия манбалари бўйича юқори салоҳиятини тасдиқлайди.
Саноат соҳасида 386 миллион долларлик 9 та шартнома имзоланди. Алоқа шартномалари 333,5 миллион долларни ташкил этди. Шунингдек, давлат-хусусий шериклик тўғрисидаги 8,9 миллион долларлик тўртта шартнома имзолангани давлат ва хусусий сектор ҳамкорлиги мустаҳкамланганидан далолатдир.
Бундан ташқари, Саудия Арабистони билан иқтисодий, савдо ва маданият масалалари бўйича ҳукуматлараро қўшма комиссиянинг 5-йиғилишида иккита меморандум имзоланди.