Дунёга машҳур қўшиқчи Бонни Тайлер вафот этди
ASTANА. Кazinform — «Total Eclipse of the Heart» хит қўшиғи билан бутун дунёга танилган уэльслик қўшиқчи Бонни Тайлер 76 ёшида вафот этди. Бу ҳақда Кazinform агентлиги мухбири хабар берди.
Хонанданинг оиласи расмий веб-сайтида эълон қилинган баёнотда вафот этганини маълум қилди.
— Бонни оиласи ва ижодий жамоаси унинг Португалиядаги касалхонада даволанаётганда оғир касалликдан вафот этганини чуқур қайғу билан эълон қилади, — дейилади баёнотда.
Хонанда шу йилнинг май ойидан бери оғир аҳволда эди. Португалиянинг Фаро шаҳридаги касалхонага шошилинч равишда олиб борилгандан сўнг, у ичак операциясини ўтказди ва шифокорлар томонидан сунъий уйқуга қўйилди. Кейинчалик Бонни Тайлер ҳушига келди, аммо реанимация бўлимида даволанишни давом эттирди. Соғлиғининг ёмонлашиши туфайли унинг ёзги концерт гастроллари доирасидаги бир қатор тадбирлар бекор қилинди ёки кейинга қолдирилди.
Бонни Тайлер 1951 йил 8 июнда Уэльснинг Нит шаҳрида туғилган. У 1983 йилда «Total Eclipse of the Heart» балладаси билан халқаро миқёсда шуҳрат қозонди. Қўшиқ Буюк Британия ва АҚШ мусиқа чартларида биринчи ўринни эгаллади ва бу йил Spotify стриминг платформасида бир миллиарддан ортиқ тингловга эга бўлди.
Бошқа диққатга сазовор асарлар қаторига унинг 1976 йилда чиққан биринчи йирик хити «Lost in France» киради. 2013 йилда Бонни Тайлер «Евровидение» қўшиқ танловида Буюк Британия шарафини ҳимоя қилди. 2023 йилда у мусиқага қўшган ҳиссаси учун Британия империяси ордени (MBE) билан тақдирланди.
Эслатиб ўтамиз, «Титаник» кемасининг сўнгги тирик қолган йўловчиси Милвина Дин вафот этди.