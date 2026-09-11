Дунёдаги энг кўп маош олувчи сиёсатчининг даромади яна 1 миллион долларга ошади
ASTANА. Кazinform — Сингапур ҳукумати вазирлар ва бошқа амалдорларнинг, жумладан, дунёда энг кўп маош олувчи сиёсатчи деб ҳисобланган бош вазирнинг йиллик маошини оширишни режалаштирмоқда, деб хабар беради Кazinform агентлиги BBCга таяниб.
Иш ҳақи оширилгандан сўнг, аллақачон дунёда энг юқори деб ҳисобланган сингапурлик вазирларнинг даромади 60% дан ортиққа ошади.
Сингапур бош вазири Лоуренс Вонгнинг йиллик маоши 2,2 миллион Сингапур долларидан (1,7 миллион АҚШ доллари) 3,6 миллион Сингапур долларига (2,8 миллион АҚШ доллари) ошади. Бош вазир қўшимча маблағларни кейинги беш йил ичида хайрия ишларига сарфлашини айтди.
Иш ҳақи оширилишидан олдин ҳам Лоуренс Вонг дунёдаги энг кўп маош олувчи раҳбар эди.
Сингапурлик вазирларнинг йиллик маоши, уларнинг иш стажи ва вазифаларининг аҳамиятига қараб, 1,8 миллиондан 2,8 миллион Сингапур долларигача етади.
Ҳукумат бу ташаббусни иқтидорли мутахассисларни давлат хизматига жалб қилиш зарурати билан изоҳлади. Аввалроқ расмийлар вазирларга юқори маош тўлаш коррупциянинг олдини олишга ёрдам беришини айтишган эди.
Лоуренс Вонг шунингдек, Сингапур вазирларининг маошлари мамлакат фуқароларининг аксариятининг даромадидан анча юқори эканлигини тан олди. Сингапурда ўртача ойлик даромад 5775 Сингапур долларини ташкил этади.
Сингапур вазирларининг юқори маошлари мамлакатда узоқ вақтдан бери қизғин муҳокама қилиниб келинмоқда. Бу масала ҳукмрон Халқ ҳаракати партияси (PAP) томонидан ҳам кескин танқидга сабаб бўлди.
2011 йилги муҳим миллий сайловларда PAP бир неча ўн йилликлар ичида энг паст овоз олди. Бунга вазирларнинг маошлари ва иммиграция сиёсатига қарши норозилик намойишлари ҳам таъсир кўрсатди. Кейинги йили ҳукумат вазирларнинг маошларини сезиларли даражада камайтирди.
Иш ҳақининг ошиши эълон қилинганидан сўнг, кўплаб интернет фойдаланувчилари бу қарорни танқид қилишди. Улар инфляция, иш ўринларининг йўқолиши ва битирувчиларнинг ишга жойлашиши ҳақидаги хавотирлар кучайиб бораётган бир пайтда бу ўсишни "асоссиз" деб таърифлашди.
Ҳукумат маълумотларига кўра, жорий йилнинг иккинчи чорагида Сингапурда ишдан бўшатишлар сони беш йилдан ортиқ вақт ичида энг юқори даражага етди.
Эслатиб ўтамиз, Сингапур туғилиш даражасини ошириш мақсадида ҳар бир бола учун 55 000 доллар тўлайди.