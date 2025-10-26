09:08, 26 Октябрь 2025 | GMT +5
Дунёдаги энг баланд бино Қозоғистон байроғи рангига бўялди
ASTANА. Кazinform – Бирлашган Араб Амирликлари Қозоғистонни Республика куни билан табриклади. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Бош консуллиги хабар берди.
— Шундай қилиб, Бирлашган Араб Амирликлари Қозоғистонни Республика куни билан табриклади, — дея хабар берди Қозоғистон Республикаси Бош консуллиги «Бурж Халифа» биноси акс этган видеони эълон қилиб.
Эслатиб ўтамиз, Республика куни ва Қозоғистон Суверенитет декларацияси қабул қилинганининг 35 йиллиги муносабати билан Ақорда қароргоҳи олдидаги майдонда Қасим-Жомарт Тоқаев иштирокида Давлат байроғини кўтариш маросими бўлиб ўтди.