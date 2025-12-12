Дунёда гриппнинг янги тўлқини: мутацияга учраган вирус хавф туғдирмоқда
ASTANА. Кazinform – Дунёнинг ўнлаб мамлакатларида гриппнинг янги тўлқини қайд этилди. Мутахассисларнинг фикрига кўра, бу мавсумда кўпгина ҳолатлар илгари кам учраган, хавфли бўлган H3N2 вирусининг янги мутацияга учраган штамми билан боғлиқ, деб хабар беради BBC News.
Австралия ва Янги Зеландияда биринчи марта аниқланган вирус кейинчалик Япония ва Буюк Британияда кенг тарқалди ва ҳозирда дунёнинг 30 дан ортиқ мамлакатларида рўйхатга олинган. Илгари бу штамм шунчалик кам учрадики, аҳолида унга қарши иммунитет даражаси етарли эмас.
Фақат Буюк Британияда ҳар ҳафта минглаб беморлар касалхонага ётқизилди.
Вирусологларнинг таъкидлашича, грипп вируси доимий равишда ўзгариб туради. Одатда мутациялар кичик ва секин содир бўлади, аммо H3N2 штаммида аллақачон еттита мутация кузатилган.
Кембриж университетининг Патоген эволюцияси маркази директори Дерек Смитнинг айтишича, бу штамм бутун дунё бўйлаб кенг тарқалиши мумкин.
Янги штамм қанчалик хавфли?
Мутахассисларнинг таъкидлашича, аломатлар классик гриппга қараганда унчалик оғир бўлмаслиги мумкин. Иммунитетнинг пастлиги туфайли инфекция юқтириш даражаси жуда юқори.
Беморларда иситма, тана оғриғи, чарчоқ кузатилади ва вирус қариялар ва сурункали касалликларга чалинган одамлар учун хавфлидир.
"Биз бундай вирусни узоқ вақтдан бери кўрмаганмиз. Динамика ғайриоддий. Хавотир бор, лекин ваҳима қўзғашга ҳожат йўқ", — деди Буюк Британиядаги Жаҳон грипп маркази директори икола Льюис.
Мутахассисларнинг тушунтиришича:
- Янги инфекция — аста-секин бошланади, бурун битади ва томоқ оғриғийди.
- Грипп — тўсатдан бошланади, иситма, тана оғриғи ва мушакларнинг заифлашиши кузатилади.
- Covid — гриппга ўхшайди, лекин кўпинча ҳид ва таъмни йўқотиш, кучли томоқ оғриғи ва ошқозон-ичак бузилиши билан бирга келади.
Ўзингизни қандай ҳимоя қилишингиз керак?
Мутахассисларнинг таъкидлашича, вакцинация энг самарали ҳимоя усули ҳисобланади. Мавжуд вакциналар янги штаммга тўлиқ мос келмаслиги мумкин, аммо "бироз ҳимоя қилади", дейишади мутахассислар.
Оксфорд университети профессори Кристоф Фрейзернинг айтишича, вакцина бу йил тўлиқ самарали бўлмаса-да, оғир аломатларни енгиллаштиришга ёрдам бериши мумкин.
Мутахассислар шунингдек, карантин чораларининг муҳимлигини таъкидладилар: Япония ва Англиядаги баъзи мактаблар вақтинча ёпилди.
Британия касалхоналарига юклама ошди
Буюк Британияда декабрь ойининг биринчи ҳафтасида кунига ўртача 2660 киши грипп билан касалхонага ётқизилган. Бу ноябрь ойи охиридагига нисбатан 1,5 баравар кўп.
Шифокорларнинг маълумотларига кўра, 14 декабрга бориб, кунлик кўрсаткич 5-8 минг кишига етиши мумкин. Ҳозирги рекорд 5400 беморни ташкил этади (мавсумий грипп пайтида).
Мамлакатнинг турли ҳудудларида касалланиш ҳолатлари сонининг кўпайиши кузатилмоқда ва кўплаб касалхоналар ва мактабларда ниқоб тақиш мажбурий ҳолга айланди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Гонконг гриппи хавфи ҳақида хабар берган эдик.