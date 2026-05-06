    Дунё мамлакатларида мол гўшти нархи қанча: Қозоғистонда қимматми

    ASTANA. Kazinform – Numbeo халқаро платформаси дунёнинг турли бурчакларида бир килограмм мол гўшти нархи бўйича статистикани тўплади. Қозоғистон 101 мамлакат орасида 82-ўринда туради.

    Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

    Энг яхши ўнталикка Европа ва Осиёнинг турли мамлакатлари киради.

    1. Швейцария – $45.58 (≈ 21 173 тенге);

    2. Норвегия – $32.89 (≈ 15 278 тенге);

    3. Люксембург – $27.65 (≈ 12 844 тенге);

    4. Жанубий Корея – $25.28 (≈ 11 743 тенге);

    5. Сингапур – $24.80 (≈ 11 520 тенге);

    6. Исроил – $24.71 (≈ 11 478 тенге);

    7. Австрия – $23.50 (≈ 10 916 тенге);

    8. Финляндия – $22.59 (≈ 10 493 тенге);

    9. Франция – $22.19 (≈ 10 307 тенге);

    10. Германия – $21.71 (≈ 10 084 тенге).

    Шунингдек, 17 ўринда турган Туркияда бу кўрсаткич $19.98 (≈ 9 281 тенге), 22 ўринда турган АҚШда $16.92 (≈ 7 859 тенге) ва 31 ўринда турган Буюк Британияда $14.74 (≈ 6 847 тенге) ни ташкил этди.

    Мамлакатимизга яқин мамлакатлар орасида бир килограмм мол гўшти учун энг қиммат мамлакат Арманистондир. 52 ўринда турган бу республикада у $12.26, яъни 5 695 тенге деб баҳоланмоқда.

    Келинг, атрофимиздаги бошқа мамлакатларда мол гўшти нархига назар ташлайлик:

    • Хитой – 59 ўринда, $11.13 (≈ 5170 тенге);

    • Россия – 64 ўринда, $10.93 (≈ 5077 тенге);

    • Ўзбекистон – 66 ўрин, $10.86 (≈ 5044 тенге);

    • Озарбайжон – 70 ўрин, $10.53 (≈ 4891 тенге);

    • Грузия – 73 ўрин, $9.96 (≈ 4626 тенге);

    • Беларусь – 77 ўрин, $9.25 (≈ 4296 тенге).

    Қозоғистон эса бу рўйхатда 82 ўринда. Мамлакатимизда бир килограмм мол гўштининг нархи $8.72 (≈ 4050 тенге) деб кўрсатилган.

    Шу билан бирга, рўйхатда Қозоғистондан кейин Украина 88 ўринда $7.33 (≈ 3405 тенге) билан, Ҳиндистон 98 ўринда $5.23 (≈ 2429 тенге) билан ва бошқа давлатлар бор.

    Ляззат Сейданова
