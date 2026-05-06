Дунё мамлакатларида мол гўшти нархи қанча: Қозоғистонда қимматми
ASTANA. Kazinform – Numbeo халқаро платформаси дунёнинг турли бурчакларида бир килограмм мол гўшти нархи бўйича статистикани тўплади. Қозоғистон 101 мамлакат орасида 82-ўринда туради.
Энг яхши ўнталикка Европа ва Осиёнинг турли мамлакатлари киради.
1. Швейцария – $45.58 (≈ 21 173 тенге);
2. Норвегия – $32.89 (≈ 15 278 тенге);
3. Люксембург – $27.65 (≈ 12 844 тенге);
4. Жанубий Корея – $25.28 (≈ 11 743 тенге);
5. Сингапур – $24.80 (≈ 11 520 тенге);
6. Исроил – $24.71 (≈ 11 478 тенге);
7. Австрия – $23.50 (≈ 10 916 тенге);
8. Финляндия – $22.59 (≈ 10 493 тенге);
9. Франция – $22.19 (≈ 10 307 тенге);
10. Германия – $21.71 (≈ 10 084 тенге).
Шунингдек, 17 ўринда турган Туркияда бу кўрсаткич $19.98 (≈ 9 281 тенге), 22 ўринда турган АҚШда $16.92 (≈ 7 859 тенге) ва 31 ўринда турган Буюк Британияда $14.74 (≈ 6 847 тенге) ни ташкил этди.
Мамлакатимизга яқин мамлакатлар орасида бир килограмм мол гўшти учун энг қиммат мамлакат Арманистондир. 52 ўринда турган бу республикада у $12.26, яъни 5 695 тенге деб баҳоланмоқда.
Келинг, атрофимиздаги бошқа мамлакатларда мол гўшти нархига назар ташлайлик:
• Хитой – 59 ўринда, $11.13 (≈ 5170 тенге);
• Россия – 64 ўринда, $10.93 (≈ 5077 тенге);
• Ўзбекистон – 66 ўрин, $10.86 (≈ 5044 тенге);
• Озарбайжон – 70 ўрин, $10.53 (≈ 4891 тенге);
• Грузия – 73 ўрин, $9.96 (≈ 4626 тенге);
• Беларусь – 77 ўрин, $9.25 (≈ 4296 тенге).
Қозоғистон эса бу рўйхатда 82 ўринда. Мамлакатимизда бир килограмм мол гўштининг нархи $8.72 (≈ 4050 тенге) деб кўрсатилган.
Шу билан бирга, рўйхатда Қозоғистондан кейин Украина 88 ўринда $7.33 (≈ 3405 тенге) билан, Ҳиндистон 98 ўринда $5.23 (≈ 2429 тенге) билан ва бошқа давлатлар бор.