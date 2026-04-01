Дунё бўйлаб озиқ-овқат таъминоти хавф остида — БМТ
ASTANА. Кazinform — БМТ Яқин Шарқ можаросидан кейин Суданга гуманитар ёрдам тўхтатилиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирди. Бу ҳақда АЗЕРТАДЖ хабар берди.
Халқаро денгиз ташкилоти Ҳормуз бўғозида кемага яна бир ҳужум ҳақида хабар берди. Сўнгги нишон тўла юкланган Қувайт нефть танкери эди. Ҳужум натижасида Дубай қирғоғида танкер бортида ёнғин содир бўлди.
Хабар қилинишича, ҳодиса, иштирок этган экипаж хавфсиз ва атроф-муҳитнинг ифлосланиши хавфи йўқ.
Ҳозирда бўғозда кемаларга 19 та ҳужум тасдиқланган.
Халқаро денгиз ташкилоти (ХДТ) бўғозда тахминан 20 000 кемадаги 20 000 денгизчи қолиб кетганидан хавотирда.
Ташкилот вакили Дамьен Шевалье буни мисли кўрилмаган ҳолат деб атади. Унинг сўзларига кўра, бу Иккинчи Жаҳон урушидан бери кузатилмаган.
Можаро бошланганидан бери гуманитар ташкилотлар инқирозга дуч келаётган мамлакатлардаги энг заиф қатламлар учун оғир оқибатлар ҳақида огоҳлантириб келмоқда. Бугун БМТнинг Жаҳон озиқ-овқат дастури (WFP) Судан, Жанубий Судан ва Сомалида бу қўрқувлар ҳақиқатга айланганини тасдиқлади.
Ушбу минтақалардаги гуманитар операциялар етказиб беришдаги кечикишлар ва нархларнинг ошиши туфайли қулаш арафасида турибди. Муҳтож мамлакатлар учун мўлжалланган 70 000 тоннага яқин озиқ-овқат урушлар туфайли тўхтатилди ва ҳозирда товарлар портлардан чиқиб кета олмаяпти.
Масалан, WFP илгари Афғонистондаги 17 миллион муҳтож одамга ёрдам етказиб бериш учун Эрон орқали транзит ўтказган. Энди агентлик Дубайдан Саудия Арабистони орқали автомобиль йўли орқали юкларни ташишга мажбур.
Вазият йиллар давомида молиялаштиришдаги тақчиллик туфайли янада оғирлашди.
— Бизнинг захираларимиз бутунлай тугаб қолди. Биз фақат бугун билан яшаяпмиз, — деди WFP вакили Корин Флейшер Женевада журналистларга.
Эслатиб ўтамиз, БМТнинг маълум қилишича, дунёда ҳар йили беш ёшгача бўлган қарийб беш миллион бола вафот этади.