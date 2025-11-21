Дунё бўйлаб миллионлаб томошабинлар Астанада Silk Way Star финалини жонли эфирда томоша қилади
ASTANA. Kazinform - Эртага, 22 ноябрда Астанада Осиёнинг биринчи вокал мега-лойиҳаси Silk Way Starнинг якуний шоуси бўлиб ўтади. Якуний концерт Jibek Jolyтелеканали орқали Астана вақти билан соат 20:00да жонли эфирда намойиш этилади.
Якуний шоу бутун дунё бўйлаб томошабинлар, жумладан, Қозоғистон, Озарбайжон, Тожикистон, Қирғизистон ва Мўғулистондаги томошабинлар томонидан жонли эфирда томоша қилинади. Лойиҳанинг умумий эшиттириш салоҳияти 1 миллиард кишидан ошади.
Вокал лойиҳаси Бокудан Улан-Баторгача бўлган томошабинларни жалб этди. Финал Озарбайжонда Space TV, Тожикистонда «Сафина», Қирғизистонда «Музыка» ва «Маданият», Мўғулистонда UBS ва «АИСТ Глобал», Ўзбекистонда Zor TV, Грузияда Georgian Times телеканалларида намойиш этилади.
Silk Way Star минтақа учун мисли кўрилмаган мусиқий шоу бўлди. Лойиҳа 12 давлатдан: Қозоғистон, Озарбайжон, Арманистон, Грузия, Хитой, Қирғизистон, Малайзия, Мўғулистон, Тожикистон, Туркманистон, Ўзбекистон ва Жанубий Кореядан истеъдодли ижрочиларни бирлаштирган.
Мутахассисларнинг қайд этишича, лойиҳа маданий дипломатия учун муҳим воситадир. Платформа турли мамлакатларнинг урф-одатлари, тиллари ва ижодий мактабларини бирлаштиради. Айрим экспертлар Silk Way Starни “Евровидение” билан таққослаб, унинг миқёси, халқаро миқёсдаги таассуротлари ва иштирокчиларнинг хилма-хиллигини қайд этишмоқда.
Иштирокчиларнинг ўзлари таъкидлашича, айнан мусиқа ва қўшма ижод халқлар ва маданиятлар ўртасидаги мулоқотга ёрдам беради.
Мега-лойиҳа финалида истеъдодли хонандалар Язмин Азиз (Малайзия), Мадинабону Одилова (Ўзбекистон), Мишель Жозеф (Мўғулистон), Автандил Абесламидзе (Грузия), ALEM (Қозоғистон), Саро Геворгян (Арманистон), Чжан Хэ Сюань (Хитой) иштирок этади. Ҳар бир санъаткор ўз мамлакатларида машҳур ва ўз мусиқа мактаби ва услубини ифодалайди.
Барча босқичларда тайёргарлик қозоғистонлик мутахассислар жамоаси - вокал мураббийлари, хореографлар, стилистлар ва техник ёрдам иштирокида амалга оширилади. Саҳна, овоз ва ёруғлик кенг кўламли эпизодлар ва индивидуал чиқишлар учун мослаштирилган.
Биринчи Осиё вокал мега-лойиҳаси ғолиби бирлашган тизим орқали аниқланади: 50% ҳакамлар ҳайъати томонидан, 50% онлайн аудитория овоз бериш йўли билан. Севимли қўшиқларингизни silkwaystar.org. сайтида қўллаб-қувватлашингиз мумкин.
Лойиҳа Қозоғистон Республикаси Президентининг Телерадиокомплекси ва China Media Group (CMG) ўртасидаги келишув доирасида амалга оширилмоқда.