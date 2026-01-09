Дубай нақд пулдан воз кечмоқчи
ASTANA. Kazinform – 2026 йил охирига келиб Дубайдаги молиявий операцияларнинг 90 фоизи рақамли шаклда амалга оширилади, деб хабар беради Kazinform мухбири.
"Дубайдаги давлат ва хусусий сектордаги барча тўловларнинг 90 фоизи 2026 йил охирига келиб нақд пулсиз амалга оширилади", - деб хабар берди Дубай ҳукумати матбуот хизмати.
Нақд пулсиз тўловларга ўтиш стратегияси илк бор 2024 йилда эълон қилинган эди. Унинг мақсади банкноталар ва тангаларни йўқ қилиш ва Дубайни нақд пулсиз шаҳарга айлантириш бўйича улкан режани амалга оширишдир.
Ушбу режани амалга ошириш воситалари банк ва бошқа иловалар, карталар ва келажакда рақамли тўловларда сунъий интеллектга асосланган инновацияларни ўз ичига олади. Амирлик расмийлари Дубайнинг молиявий инновациялар бўйича жаҳон марказ ва рақамли иқтисодиётда жаҳон етакчи сифатидаги мавқеини мустаҳкамлашни режалаштирган.