Дрезденда қадимий бомба топилди, 18 минг киши эвакуация қилинади
ASTANA. Kazinform – Германиянинг Дрезден шаҳри марказида Иккинчи жаҳон урушидан қолган портламаган бомба топилгани сабабли бугун 18 мингга яқин одам эвакуация қилинади. Бу ҳақда маҳаллий маъмурият ўзининг расмий сайтида хабар берди.
“2026 йил 10 мартда собиқ Каролабрюкке кўприги яқинидаги иккита шубҳали жойни текшириш пайтида бомба топилди. Ўқ-дориларни йўқ қилиш хизмати томонидан текширувдан сўнг, бу портловчи мослама 250 килограммлик бомба эканлиги аниқланди. Уни зарарсизлантириш керак”, — дейилади хабарда.
Портламаган снарядни зарарсизлантириш ишлари 11 мартга режалаштирилган. Шаҳар тарихида бу — Иккинчи жаҳон уруши давридаги бомба топилгани сабабли амалга оширилаётган энг йирик эвакуация ҳисобланади.
Тахминан 18 минг аҳоли, шунингдек ишга келган одамлар ва туристлар снаряд топилган жой атрофидаги радиуси 1 километр бўлган ҳимоя ҳудудидан дарҳол чиқиб кетиши керак.
Бу ҳудудда Дрезденнинг туристлар орасида машҳур бўлган диққатга сазовор жойлари жойлашган. Шунингдек, бу ерда полиция бошқармаси, ер парламенти (ландтаг), бир нечта вазирликлар, қариялар уйлари, болалар боғчалари ва бошқа ижтимоий муассасалар ҳам бор.
Вақтинчалик жойлаштириш пункти Messe Dresden кўргазма мажмуасида очилади.
Портламаган снарядлар вайрон бўлган Каролабрюкке кўприги қайта қурилиши режалаштирилган ҳудудда топилган. Ўтган йили ушбу кўприкни демонтаж қилиш ишлари вақтида ҳам тўртта бомба топилган эди. Август ойида уларни зарарсизлантириш муносабати билан 17 минг киши эвакуация қилинган.