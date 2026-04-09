Дон ва ун экспорти 9,9 миллион тоннага етди
ASTANA. Kazinform — Ўтган йилнинг шу даврида бу кўрсаткич 8,7 миллион тоннани ташкил этган эди. Бу ҳақда Қишлоқ хўжалиги вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
"Қозоғистон темир йўли" акциядорлик жамияти маълумотларига кўра, 2025 йил сентябридан 2026 йил мартигача дон ва ун экспорти (дон эквивалентида) 9,9 миллион тоннани ташкил этган.
Ўтган йилнинг шу даврида бу кўрсаткич 8,7 миллион тоннани ташкил этган эди. Бу ташқи бозорларга етказиб бериш ҳажмининг ошганидан далолат беради.
“Ўзбекистонга дон экспорти 15 фоизга, яъни 7,3 миллион тоннадан 8,4 миллион тоннагача ошди. Қирғизистонга эса 1,7 баравар, яъни 233 минг тоннадан 393 минг тоннагача ошди.
Бундан ташқари, Афғонистонга экспорт 35 фоизга — 1,1 миллион тоннадан 1,5 миллион тоннагача ошди. Туркманистонга етказиб бериш ҳам 1,5 баравар — 105 минг тоннадан 156 минг тоннагача ошди”, - дейилади Қишлоқ хўжалиги вазирлиги хабарида.
Умуман олганда, экспорт ҳажмининг ошиши ташқи бозорларда Қозоғистон қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига талабнинг барқарорлигидан далолат беради. Бу, шунингдек, логистикани такомиллаштириш ва экспорт географиясини кенгайтириш бўйича ишларнинг самарали амалга оширилаётганининг яққол далилидир.