Доҳада ҳайдовчисиз такси ишга туширилди
ASTANА. Кazinform — Қатарнинг миллий транспорт оператори Mowasalat (Karwa) пойтахт Доҳада биринчи ҳайдовчисиз таксиларни ишга туширганини эълон қилди, деб хабар беради Каzinform мухбири.
Роботаксига Karwa мобил иловаси орқали буюртма бериш мумкин. Йўналишни танлаб, яқин атрофда ҳайдовчисиз такси топилгандан сўнг, тизим ушбу турдаги транспорт воситасини саёҳат учун таклиф қилади.
Такси келганидан кейин ҳам у билан ўзаро алоқа - ҳаракатни бошлаш, саёҳатни бошқариш - бутунлай Karwa иловаси орқали амалга оширилади.
Автоном транспортни ривожлантиришда муҳим босқич ҳисобланган ушбу лойиҳа Қатарнинг Qatar National Vision 2030 комплекс ривожланиш дастури доирасида амалга оширилмоқда ва мамлакат Транспорт вазирлиги назорати остида амалга оширилмоқда.
Роботакси - бу замонавий автоном бошқарув технологиялари орқали йўловчилар хавфсизлиги, қулайлиги ва самарадорлигини таъминлайдиган ҳайдовчисиз транспорт воситаси.
Эслатиб ўтамиз, Дубайда 2026 йилда ҳаво таксиси ишга туширилади.