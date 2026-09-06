Дмитрий Попко кетма-кет иккинчи марта Сербиядаги турнир финалига чиқди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 652-ракеткаси Дмитрий Попко Куршумлия-Баня (Сербия) ITF М15 турнирининг финалига йўлланма олди.
Турнирнинг иккинчи ракеткаси сифатида рўйхатга олинган Д. Попко тўртта учрашувининг барчасида ғалаба қозонди.
Ярим финалда қозоғистонлик теннисчи рейтингда 999-ўринни эгаллаган Франция вакили Александр Обрьо билан тўқнаш келди.
Д. Попко рақибини осонликча мағлуб этди — 6:4, 6:0.
Д. Попко финалда жаҳоннинг 615-ракеткаси, сербиялик Бранкога чемпионлик унвони учун курашади. У ярим финалда рейтингда 914-ўринни эгаллаган ўзбекистонлик Никита Белозерцевни 6:1, 6:2 ҳисобида мағлуб этди.
Дмитрий Попко ўтган ҳафта Куршумлия-Баня шаҳрида бўлиб ўтган худди шундай турнирнинг финалига чиқди.
Эслатиб ўтамиз, Анна Данилина йилнинг якуний турнирига йўлланма олди.