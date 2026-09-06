KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Дмитрий Попко кетма-кет иккинчи марта Сербиядаги турнир финалига чиқди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 652-ракеткаси Дмитрий Попко Куршумлия-Баня (Сербия) ITF М15 турнирининг финалига йўлланма олди.

    Попко
    Фото: ҚТФ

    Турнирнинг иккинчи ракеткаси сифатида рўйхатга олинган Д. Попко тўртта учрашувининг барчасида ғалаба қозонди.

    Ярим финалда қозоғистонлик теннисчи рейтингда 999-ўринни эгаллаган Франция вакили Александр Обрьо билан тўқнаш келди.

    Д. Попко рақибини осонликча мағлуб этди — 6:4, 6:0.

    Д. Попко финалда жаҳоннинг 615-ракеткаси, сербиялик Бранкога чемпионлик унвони учун курашади. У ярим финалда рейтингда 914-ўринни эгаллаган ўзбекистонлик Никита Белозерцевни 6:1, 6:2 ҳисобида мағлуб этди.

    Дмитрий Попко ўтган ҳафта Куршумлия-Баня шаҳрида бўлиб ўтган худди шундай турнирнинг финалига чиқди.

    Эслатиб ўтамиз, Анна Данилина йилнинг якуний турнирига йўлланма олди.

    Теннис Дмитрий Попко Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф