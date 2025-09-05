Disney Федерал савдо комиссиясининг шикоятини ҳал қилиш учун 10 миллион доллар тўлайди
ASTANА.Кazinform — Disney компанияси YouTubeда болаларнинг шахсий маълумотларини ота-онанинг розилигисиз ёки огоҳлантирмасдан йиғгани учун 10 миллион доллар жарима тўлайди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Федерал савдо комиссиясининг огоҳлантириши ва тавсиясидан кейин Адлия вазирлиги томонидан берилган шикоятда Disney Worldwide Services, Inc. ва Disney Entertainment Operations LLC YouTube видеоларида болалар учун мўлжалланганлигини кўрсатмаслик орқали Болаларнинг онлайн махфийлигини ҳимоя қилиш қонунини (COPPA) бузганлиги айтилади. Натижада, компания 13 ёшгача бўлган болалар учун мўлжалланган контентни томошабинлар ҳақидаги маълумотларни тўплади ва ундан мақсадли реклама учун фойдаланди.
2019 йилда АҚШ Федерал савдо комиссияси билан келишувга эришгандан сўнг, YouTube контент яратувчилардан юкланган видеолари “Болалар учун яратилган” (MFK) ёки “Болалар учун яратилмаган” (NMFK) эканлигини кўрсатишни талаб қила бошлади. Бу “болалар учун яратилган” деб белгиланган видеолардан шахсий маълумотлар йиғилмаслигини ва томошабинларга мослаштирилган рекламалар кўрсатилмаслигини таъминлайди. Бундай видеоларга шарҳлар ҳам ўчириб қўйилган.
Шикоят YouTube 2020 йил ўрталарида Disneyнинг 300 дан ортиқ видеолари “болалар учун яратилган” ёки “болалар учун яратилмаган” деб қайта этикетланганини эълон қилганидан кейин келди, бироқ компания ўз сиёсатини ўзгартирмади ва алоҳида видеоларни нотўғри белгилашда давом этди.
Disneyга жарима тўлаш, болаларнинг шахсий ҳаёти қоидаларига риоя қилиш ва YouTubeдаги видеолари учун "болалар учун яратилган" кўриб чиқиш дастурини амалга ошириш буюрилди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Disney компанияси бутун дунё бўйлаб юзлаб ходимларини ишдан бўшатиши ҳақида хабар берган эдик.