Динара Закиева: Болаларни ҳимоя қилиш соҳасидаги энг муҳим воқеа — бу Болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бошқармаларининг ташкил этилиши
ASTANА. Кazinform – Бугунги кунда Қозоғистонда болалар ҳуқуқлари қонунчилик ва институционал даражада мустаҳкамланган. Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг топшириғига биноан сўнгги бир неча йил ичида муҳим ислоҳотлар амалга оширилди, болаларни ҳимоя қилиш тизими ва инфратузилмасини шакллантиришга қаратилган қонунлар ва дастурлар қабул қилинди. Болалар ҳуқуқлари бўйича вакил Динара Закиева бу ҳақда ижтимоий тармоқда ёзди.
Унинг таъкидлашича, барча мавжуд механизмлар ва келгуси йиллар учун ҳаракатлар режаси, ишни такомиллаштириш, янги ёндашувларни жорий этиш, ходимларни ўқитиш, иш ҳақини ошириш, шунингдек, хавфсизлик, ижтимоий ҳимоя, соғлиқни сақлаш ва таълим соҳаларидаги долзарб вазифаларни ҳал қилиш масалалари йил бошида қабул қилинган "Қозоғистон болалари" миллий стратегияси ва дастурида акс этган.
– Бугун анъанавий равишда Халқаро болаларни ҳимоя қилиш куни нишонланади. Ҳар бир болага бағишланган ҳудудлардаги учрашувларда тез-тез айтадиган гапларимизни яна бир бор такрорламоқчиман: "Бола — энг олий неъмат. Болаларга ғамхўрлик қилиш давлатнинг асосий устувор вазифасидир. Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев ҳар доим болаларни ҳимоя қилиш ва қўллаб-қувватлаш масалаларига алоҳида эътибор қаратади. Ҳар бир боланинг ҳаёти муҳим, унинг ҳуқуқлари, фаровонлиги ва хавфсизлиги давлат томонидан ҳимоя қилинади. Шу мақсадда мамлакатимизда барча зарур қонунлар қабул қилинди, махсус хизматлар яратилди ва ҳали ҳам яратилмоқда. Ҳар бирингиз болалар ҳимоячиси бўлишингиз мумкин. Энг муҳими, агар сиз ёки бошқа бола ёрдамга муҳтож бўлса, овозингизни чиқаришдан ва хабар беришдан қўрқманг, — деди Динара Закиева.
Унинг сўзларига кўра, болаларни ҳимоя қилиш соҳасидаги энг муҳим воқеалардан бири 2024 йилдан бери амалга оширилган ишлар натижасида ҳар бир вилоят ҳокимлиги тузилмасида Болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бошқармаларининг ташкил этилишидир.
Уларнинг ташкил этилиши ва функциялари "Бола ҳуқуқлари тўғрисида"ги қонунда мустаҳкамланган. Барча зарур процедуралар қабул қилинди, қарорлар қабул қилинди, тузилма ва ходимлар шакллантирилди.
— Бу — болаларни ҳимоя қилиш соҳасидаги катта ютуқ. Илгари маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари тизимида болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш билан шуғулланадиган алоҳида тузилма мавжуд эмас эди. Шу муносабат билан биз сизларни ҳудудий Болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бошқармалари билан таништирмоқчимиз ва фойдали маълумотлар билан ўртоқлашмоқчимиз, — деди Болалар ҳуқуқлари бўйича вакил.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда болаларни ҳимоя қилиш учун қандай ташаббуслар амалга оширилаётганлиги ҳақида хабар берган эдик.