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    Димашнинг «AQERKE» қўшиғи халқаро ёзги хит-параднинг кучли учлигига кирди

    ASTANA. Kazinform — Димаш Қудайбергеннинг «AQERKE» композицияси халқаро Channel R Radio радиостанцияси томонидан ташкил этилган #UltimateSummerCountdown ёзги якуний рейтингида учинчи ўринни эгаллади, деб хабар беради DimashNews.

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    Фото: DimashNews

    Channel R — замонавий оммабоп мусиқа ва янги мусиқий релизларга ихтисослашган, сутка давомида фаолият юритадиган онлайн-радиостанция. У рекламаcиз эфир олиб боради ҳамда ўзининг мобил иловаси, шунингдек, iHeartRadio, Audacy, TuneIn ва Apple Music каби стриминг платформалари орқали дунё тингловчилари учун очиқ.

    #UltimateSummerCountdown ёзги рейтинги жаҳон тингловчиларининг овоз бериш натижалари асосида тузилган. Якуний рўйхатдан жами 20 та композиция ўрин олди.

    Овоз бериш 3 сентябрда якунланди, унинг натижалари эса 5 сентябрда эълон қилинди.

    “Овоз бериш якунларига кўра, Димаш Қудайбергеннинг «AQERKE» қўшиғи рейтингда учинчи ўринни эгаллади. Шу тариқа, композиция Channel R халқаро аудиторияси баҳосига кўра ёзги мавсумнинг энг машҳур учта қўшиғи қаторига кирди”, — дейилади хабарда.

    Рейтингдаги ҳар бир композициянинг ўрни Channel R радиостанциясини дунёнинг турли бурчакларидан тинглайдиган аудитория томонидан берилган овозлар асосида аниқланган.

    Маданият Димаш Қудайберген
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф