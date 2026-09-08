Димашнинг «AQERKE» қўшиғи халқаро ёзги хит-параднинг кучли учлигига кирди
ASTANA. Kazinform — Димаш Қудайбергеннинг «AQERKE» композицияси халқаро Channel R Radio радиостанцияси томонидан ташкил этилган #UltimateSummerCountdown ёзги якуний рейтингида учинчи ўринни эгаллади, деб хабар беради DimashNews.
Channel R — замонавий оммабоп мусиқа ва янги мусиқий релизларга ихтисослашган, сутка давомида фаолият юритадиган онлайн-радиостанция. У рекламаcиз эфир олиб боради ҳамда ўзининг мобил иловаси, шунингдек, iHeartRadio, Audacy, TuneIn ва Apple Music каби стриминг платформалари орқали дунё тингловчилари учун очиқ.
#UltimateSummerCountdown ёзги рейтинги жаҳон тингловчиларининг овоз бериш натижалари асосида тузилган. Якуний рўйхатдан жами 20 та композиция ўрин олди.
Овоз бериш 3 сентябрда якунланди, унинг натижалари эса 5 сентябрда эълон қилинди.
“Овоз бериш якунларига кўра, Димаш Қудайбергеннинг «AQERKE» қўшиғи рейтингда учинчи ўринни эгаллади. Шу тариқа, композиция Channel R халқаро аудиторияси баҳосига кўра ёзги мавсумнинг энг машҳур учта қўшиғи қаторига кирди”, — дейилади хабарда.
Рейтингдаги ҳар бир композициянинг ўрни Channel R радиостанциясини дунёнинг турли бурчакларидан тинглайдиган аудитория томонидан берилган овозлар асосида аниқланган.