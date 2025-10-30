Димаш Қудайберген «Voice Beyond Horizon» қўшма лойиҳасини тақдим этди
ASTANA. Kazinform — Янги «Voice Beyond Horizon» лойиҳаси учун қозоғистонлик опера қўиқчиси Димаш Қудайберген ташаббускор сифатида Hunan TV билан биргаликда турли мамлакатлардан саккиз нафар қўшиқчини таклиф қилди, деб хабар беради Kazinform агентлиги DimashNewsга таяниб.
Prince - бу мамлакатни "Евронигоҳ"да тақдим этган сербиялик қўшиқчи.
Цай Чэнъюй — Хитойда яккахон дебютини ўтказаётган олтин тенор.
Жулия — оромбахш овозга эга атмосферали итальян қўшиқчиси.
Чжан Синьюй — қўшиқлари миллиардлаб томошаларни тўплаган хитойлик қўшиқчи, юксалаётган юлдуз.
Нуржас — Қозоғистоннинг хазинаси, оҳанграбо овозга эга одам.
Ла Даньчжу — тоғмонанд кучли овозга эга хитой халқ қўшиқчиси.
Жесси Ли — Малайзиянинг янги авлодининг чемпиони ва мусиқа мукофотлари совриндори.
Нур Чолпон - Қирғизистоннинг миллий хазинаси, юксалаётган юлдуз ва қўшиқлар муаллифи.
Улар биргаликда минг йиллик Ипак йўли цивилизацияларини ўз овозлари билан боғлаш ва мусиқий саёҳатни бошлаш учун Қозоғистонга саёҳат қилдилар.
22 кун ичида улар 7436 км масофани босиб ўтиб, Қозоғистоннинг тўртта ноёб шаҳрига - Туркистон, Ақтау, Алмати ва Астанага ташриф буюрдилар.
Шуни таъкидлаш керакки, «Voice Beyond Horizon» лойиҳаси 2026 йилда оммага тақдим этилади.
Эслатиб ўтамиз. Димаш Қудайберген Мисрдаги фестивалда чиқиш қилиши ҳақида хабар берган эдик.