OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    15:10, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Димаш Қудайберген Латвиянинг энг катта концерт аренасида чиқиш қилади

    ASTANА. Кazinform — 12 декабрь куни Димаш Қудайберген Латвиянинг энг машҳур аренаси Xiaomi Arenaда «Stranger» деб номланган шоу-концерт ўтказади.

    Димаш
    Фото: dimashnews.com

    Аренада асосан хоккей ўйинлари, баскетбол турнирлари, кенг кўламли фестиваллар ва миллий байрамлар ўтказилади. Ушбу кўп функцияли спорт-концерт мажмуаси 11-14 минг томошабинни сиғдира олади.

    Арена 2006 йилда хоккей бўйича жаҳон чемпионатини ўтказиш учун қурилган. 2023 йилда бу ерда ХХVII Латвия қўшиқ ва ХVII рақс фестивалининг очилиш маросими бўлиб ўтди.

    концерт
    Фото: dimashnews.com

    Ушбу машҳур саҳнада кўплаб жаҳон даражасидаги юлдузлар чиқиш қилишган. Хусусан, бу ерда Брайан Адамс, Deep Purple, Depeche Mode, Эд Ширан, Энрике Иглесиас, Эрос Рамаццотти, Кэти Перри, Ленни Кравиц, Линкин Парк ва бошқа машҳур гуруҳлар ва яккахон санъаткорларнинг чиқишлари бўлиб ўтган.

    12 декабрь куни Xiaomi Arenaда қозоғистонлик қўшиқчи Димаш Қудайбергеннинг катта концерт дастури бўлиб ўтади.

    Xiaomi Arena
    Фото: DimashNews

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Димаш Қудайберген «Voice Beyond Horizon» қўшма лойиҳасини тақдим этгани ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Санъат Концерт Маданият Машҳурлар Димаш Қудайберген Латвия
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!