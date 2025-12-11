Димаш Қудайберген Латвиянинг энг катта концерт аренасида чиқиш қилади
ASTANА. Кazinform — 12 декабрь куни Димаш Қудайберген Латвиянинг энг машҳур аренаси Xiaomi Arenaда «Stranger» деб номланган шоу-концерт ўтказади.
Аренада асосан хоккей ўйинлари, баскетбол турнирлари, кенг кўламли фестиваллар ва миллий байрамлар ўтказилади. Ушбу кўп функцияли спорт-концерт мажмуаси 11-14 минг томошабинни сиғдира олади.
Арена 2006 йилда хоккей бўйича жаҳон чемпионатини ўтказиш учун қурилган. 2023 йилда бу ерда ХХVII Латвия қўшиқ ва ХVII рақс фестивалининг очилиш маросими бўлиб ўтди.
Ушбу машҳур саҳнада кўплаб жаҳон даражасидаги юлдузлар чиқиш қилишган. Хусусан, бу ерда Брайан Адамс, Deep Purple, Depeche Mode, Эд Ширан, Энрике Иглесиас, Эрос Рамаццотти, Кэти Перри, Ленни Кравиц, Линкин Парк ва бошқа машҳур гуруҳлар ва яккахон санъаткорларнинг чиқишлари бўлиб ўтган.
12 декабрь куни Xiaomi Arenaда қозоғистонлик қўшиқчи Димаш Қудайбергеннинг катта концерт дастури бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Димаш Қудайберген «Voice Beyond Horizon» қўшма лойиҳасини тақдим этгани ҳақида хабар берган эдик.