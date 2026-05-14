Диаметри 30 метргача бўлган астероид 18 май куни Ерга яқинлашади
ASTANА. Кazinform – Яқинда кашф этилган астероид 18 май куни Ерга тахминан 90 минг километр масофага яқинлашади, деб хабар беради ABC News.
Гарчи бу космик нуқтаи назардан жуда яқин масофа бўлса-да, олимлар Ер билан тўқнашув хавфи йўқлигини таъкидламоқдалар.
Дастлабки маълумотларга кўра, объект Ер ва Ой орасидаги масофанинг чорак қисмига тенг масофада ўтади. Астероид бир неча кун олдин бир нечта расадхоналарнинг астрономлари томонидан кузатилган. Улар орасида Канзасдаги Фарпойнт расадхонаси ва Аризонадаги Маунт-Леммон расадхонаси бор.
NASAнинг Реактив ҳаракатланиш лабораторияси ҳисоб-китобларига кўра, самовий жисмнинг ўлчами 15 метрдан 30 метргача бўлиши мумкин. Ҳозирда мутахассислар унинг орбитаси ва физик хусусиятларини аниқлаштиришмоқда.
Ҳозирга қадар астероид бир неча кун давомида атиги 24 марта кузатилган, шунинг учун унинг траекторияси ҳали ҳам аниқланмоқда. Бироқ, ҳозирги ҳисоб-китоблар Ер билан тўқнашув хавфи йўқлигини кўрсатмоқда.
Объект «Аполлон» синфидаги Ерга яқин астероиддир. NASA маълумотларига кўра, бундай самовий жисмлар Қуёш атрофида Ер орбитаси билан кесишган орбита бўйлаб ҳаракатланади.
Аввалроқ АҚШ ва Европа космик агентликлари 2032 йилда Ер билан тўқнашиши мумкин бўлган астероидни кузатаётгани ҳақида хабар берилган эди.