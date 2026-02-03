Дэвис кубоги: Қозоғистон ва Монако таркибида кимлар ўйнайди
АSTANА. Kazinform – Астана шаҳрида 6-7 февраль кунлари Қозоғистон ва Монако ўртасида Дэвис кубоги Биринчи жаҳон гуруҳи плей-офф ўйини бўлиб ўтади.
Бу мусобақанинг алоҳида аҳамияти бор. Ғолиб жамоа жаҳон элитасидаги ўрнини сақлаб қолади ва бу йил кузда 2027 йилги финалнинг саралаш босқичида иштирок этиш имкониятига эга бўлади.
Ўйинлар «Beeline Arena» миллий теннис марказининг ёпиқ кортларида ўтади. Матч тўрт яккалик ва бир жуфтлик учрашувдан иборат бўлади.
Икки жамоа турнир тарихида биринчи марта тўқнаш келмоқда. Қозоғистон шарафини жаҳоннинг 10-ракеткаси Александр Бублик, шунингдек Александр Шевченко, Бейбит Жуқаев, Тимофей Скатов ва Денис Евсеев ҳимоя қилади.
Монако таркибида жаҳоннинг 27-ракеткаси Валантен Вашеро бор. Шунингдек, Леонардо Любичич, Ромен Арнеодо, Бенжамен Баллере, Юго Нистни ҳам аташ мумкин.
Ҳозирги пайтда жамоалар машғулотларини давом эттирмоқда.
