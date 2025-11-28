Денис Евсеев Покистон турнирининг ярим финалига чиқди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 404-ракеткаси Денис Евсеев Исломобод (Покистон) челленжер турнирининг яккалик баҳсларида ярим финалга йўл олди.
Турнирнинг 4-ракеткаси Д. Евсеев чорак финалда дунё рейтингида 584-ўриндаги швейцариялик Йохан Никлеснинг кучини синаб кўрди.
Швейцариялик спортчи биринчи сетда ғалаба қозонди - 6:4. Кейин Евсеев ўйинни ўз қўлига олди ва камбэк амалга оширди - 6:1, 6:3.
Бир ярим соатдан кўпроқ давом этган ўйин давомида қозоғистонлик теннисчи 19 та брейк-пойнтдан 7 тасидан, жумладан, 5 та эйсдан фойдаланишга муваффақ бўлди. Бирорта ҳам эйс бермаган Никлес 4 та брейк (6 та брейк-пойнт) билан чекланди.
Денис Евсеевнинг ярим финалдаги рақиби кейинроқ аниқланади.
Қозоғистонлик теннисчи бугун чехиялик Доминик Палан билан биргаликда жуфтлик баҳсларида ярим финал учрашувини ҳам ўтказади.
Эслатиб ўтамиз, 18 ёшли теннисчи Амир Омарханов ғалабалар сериясини 7 та ўйинга етказди.