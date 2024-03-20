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    14:40, 20 Март 2024 | GMT +6

    Денис Евсеев Испаниядаги мусобақанинг жуфтлик баҳсларида чорак финалга чиқди

    Денис Евсеев
    Фото: ҚТФ

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик Денис Евсеев Мурсия (Испания) челленжер турнирининг жуфтлик баҳсларида чорак финалга чиқди.

    Биринчи босқичда британиялик Ян Хойнски билан жуфтлик ҳосил қилган Д.Евсеев испанияликлар Хавьер Барранко Косано – Пабло Льямас Руис жуфтлиги билан куч синашди.

    Испаниялик жуфтлик корт эгалари бўлса-да, Д.Евсеев – Я.Хойнски яққол устунлик билан ғалаба қозонди – 6:1, 6:4. Бир соатга етмай Қозоғистон-Британия жуфтлигии 3 та эйс ва 3 та брейк-пойнтни фойдаланишди.

    Денис Евсеев – Ян Хойнски жуфтлиги ярим финалга чиқиш учун мусобақанинг 1-ракеткалари франциялик Тео Аррибаж – руминиялик Виктор Влад Корния ёки покистонлик Айсам-ул-Ҳақ Куреши – испаниялик Давид Вега Эрнандес жуфтлиги билан баҳслашади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Юлия Путинцева Майами WТА 1000 турнирининг иккинчи босқичига чиққани ҳақида хабар берган эдик.

    Дмитрий Попко кетма-кет олтинчи ғалабасини қўлга киритди.

    Теглар:
    Теннис Спорт
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Бекабат Узаков
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