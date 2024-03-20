Денис Евсеев Испаниядаги мусобақанинг жуфтлик баҳсларида чорак финалга чиқди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик Денис Евсеев Мурсия (Испания) челленжер турнирининг жуфтлик баҳсларида чорак финалга чиқди.
Биринчи босқичда британиялик Ян Хойнски билан жуфтлик ҳосил қилган Д.Евсеев испанияликлар Хавьер Барранко Косано – Пабло Льямас Руис жуфтлиги билан куч синашди.
Испаниялик жуфтлик корт эгалари бўлса-да, Д.Евсеев – Я.Хойнски яққол устунлик билан ғалаба қозонди – 6:1, 6:4. Бир соатга етмай Қозоғистон-Британия жуфтлигии 3 та эйс ва 3 та брейк-пойнтни фойдаланишди.
Денис Евсеев – Ян Хойнски жуфтлиги ярим финалга чиқиш учун мусобақанинг 1-ракеткалари франциялик Тео Аррибаж – руминиялик Виктор Влад Корния ёки покистонлик Айсам-ул-Ҳақ Куреши – испаниялик Давид Вега Эрнандес жуфтлиги билан баҳслашади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Юлия Путинцева Майами WТА 1000 турнирининг иккинчи босқичига чиққани ҳақида хабар берган эдик.
Дмитрий Попко кетма-кет олтинчи ғалабасини қўлга киритди.