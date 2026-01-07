Декабрь ойида Қозоғистонда сабзи, шакар ва тухум нархлари пасайди
ASTANA. Kazinform — 2025 йил декабрь ойида ойлик инфляция даражаси 0,9% ни ташкил этди. Озиқ-овқат маҳсулотлари нархлари 1,2% га, ноозиқ-овқат маҳсулотлари 0,7% га ва пуллик хизматлар 0,6% га ошди.
Миллий статистика бюросининг маълумотларига кўра, ўтган ойда апельсин нархи 2,6%, сабзи 2%, шакар 1,3%, тухум 0,1% га пасайган. Шу билан бирга, концентрланган сут нархи 2,1%, қаттиқ пишлоқ 1,8% ва сабзавот шарбатлари 1,6% га пасайган.
“Айрим дори-дармонларнинг нархлари пасайди: супрастин — 18,5%, энап — 5,2%, канефрон — 1,4%, йодомарин ва азитромициннинг — ҳар бири 0,9%дан. Автомобиллар — 0,4%, электр асбоблари 0,9% га арзонлашди. Смартфонлар — 0,9%, шахсий гигиена товарлари 1,1% га қимматлашди.
Коммунал хизматлар орасида оқова сув тарифлари 2,4%, совуқ сув — 0,9%га пасайди. Бир ой ичида такси хизматлари 1,8%, ҳаммомга бориш — 2,1%, кинотеатр хизматлари — 2,9% қимматлашди”, — дейилади хабарда.
2025 йилда йиллик инфляция 12,3% ни ташкил этади. Декабрь ойида озиқ-овқат маҳсулотларининг йиллик даражаси 13,5% га, ноозиқ-овқат маҳсулотлари 11,1% га ва пуллик хизматлар 12% га ошди.
Озиқ-овқат маҳсулотлари орасида йиллик ҳисобда помидор 7,9% га, гуруч 4,8% га, бодринг 4,7% га, ширин қалампир 2,7% га ва қуритилган ўрик 2% га пасайди. Аксинча, узум 7,7% га, кўк чой 7,9% га ошди.
Ноозиқ-овқат маҳсулотлари орасида пойабзал креми 10,8% га, сантехника миксерлари 8,5% га ва электр бурғулар 6,6% га ошди.
2025 йилда уй-жой-коммунал хизматлар соҳасида совуқ сув тарифлари 13,1% га пасайди. Пойабзал таъмирлаш нархлари 10,1% га, почта хизматлари 8,9% га ва автомобил суғуртаси 6,5% га ошди.
Ҳудудлар орасида энг паст йиллик инфляция даражаси Алмати ва Қостанай вилоятларида - 11,7%, шунингдек, Абай, Жамбил ва Ғарбий Қозоғистон вилоятларида - 11,8% кузатилди.
2025 йил январь ойидан бери истеъмол нархлари индексида озиқ-овқат маҳсулотларининг улуши 40%, ноозиқ-овқат маҳсулотларининг улуши 30,3% ва пуллик хизматларнинг улуши 29,7% ни ташкил этди.