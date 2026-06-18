DeepSeek 7,4 миллиард доллар инвестиция жалб этиб, Хитойдаги энг қиммат АI-стартапга айланди
ASTANA. Kazinform — Хитойнинг сунъий интеллект ишлаб чиқувчиси DeepSeek илк инвестиция раунди доирасида 7,4 миллиард доллардан ортиқ маблағ жалб қилди. Битимдан сўнг компания қиймати 50 миллиард доллардан ошиб, уни Хитойдаги энг қиммат сунъий интеллект стартапига айлантирди, деб хабар беради Reuters.
Молиялаштириш DeepSeek асосчиси Лян Вэньфэнга компания устидан назоратни сақлаб қолиш имконини берадиган махсус схема асосида ташкил этилган.
Инвесторларга маблағни бевосита компанияга эмас, балки стартап раҳбари бошқарадиган масъулияти чекланган шериклик орқали киритиш таклиф қилинган.
Шунингдек, инвестиция раунди иштирокчилари беш йил давомида ўз улушларини сота олмайди ва корпоратив қарорларни қабул қилиш жараёнида овоз бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.
Бу талаблар Хитойнинг Сунъий интеллект бўйича миллий инвестиция жамғармасига нисбатан қўлланилмаган. The Information нашри маълумотига кўра, жамғарма DeepSeek’ка тўғридан-тўғри инвестиция киритган ва овоз бериш ҳуқуқи ҳамда ўз улушидан эркин фойдаланиш имкониятини сақлаб қолган.
Бундан аввал Reuters Лян Вэньфэн ушбу инвестиция раундига шахсий маблағларидан тахминан 20 миллиард юань (қарийб 2,8 миллиард доллар) киритганини хабар қилган эди.
Потенциал инвесторлар қаторида Хитойнинг технология гиганти Tencent ҳамда аккумулятор ишлаб чиқариш бўйича дунёдаги энг йирик компаниялардан бири бўлган CATL тилга олинди. Манбалар маълумотига кўра, Tencent тахминан 10 миллиард юань, CATL эса 5 миллиард юань миқдорида инвестиция киритиш имкониятини кўриб чиққан.
DeepSeek V3 ва R1 моделлари тақдим этилганидан сўнг жаҳон технология бозорининг диққат марказига айланди. Ушбу моделларнинг имкониятлари Кремний водийсида юқори баҳоланиб, Хитой ва АҚШ ўртасида сунъий интеллект соҳасидаги рақобатни янада кучайтирди.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йил январь ойида DeepSeek стартапининг янги ишланмаси ишга туширилиши жаҳон сунъий интеллект бозорида катта шов-шувга сабаб бўлган эди. Илова ишга туширилганидан бир неча соат ўтиб, App Store’даги бепул иловалар рейтингида биринчи ўринга чиққан ва америкалик технология компаниялари акциялари қийматининг пасайишига таъсир кўрсатган.