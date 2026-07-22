Давлат раҳбарлари томонидан эришилган келишувларни изчил амалга оширамиз — Хитой элчиси
ASTANА. Кazinform - Қозоғистон ва Хитой рангли металлургия ва "яшил" минералларни барқарор ривожлантириш соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтиришда давом этадилар. Бу ҳақда Хитой Халқ Республикасининг Қозоғистондаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси Хань Чуньлинь Қозоғистон-Хитой рангли металлургияни барқарор ривожлантириш форумида маълум қилди.
Элчининг сўзларига кўра, Хитой ҳозирда металлургия маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва истеъмол қилиш, тадқиқотлар ва ишланмалар, ускуналар ишлаб чиқариш ва ишлаб чиқариш қувватлари бўйича дунёда етакчи ҳисобланади. Қозоғистон энергия ва минерал ресурсларга бой мамлакат сифатида икки томонлама ҳамкорликни ривожлантиришда муҳим рол ўйнайди.
— Қозоғистон "Бир макон, бир йўл" ташаббусини биринчи бўлиб эълон қилган мамлакатдир. У хром, вольфрам, мис, қўрғошин ва рух захиралари бўйича дунёдаги етакчи давлатлардан биридир. Шунинг учун икки мамлакатнинг салоҳияти бир-бирини тўлдиради ва кончилик ва металлургия соҳасидаги ҳамкорлик муваффақиятли ривожланмоқда, — деди Хань Чуньлинь.
У Қозоғистондаги Хитой томони иштирокида қурилган биринчи замонавий алюминий заводи 18 йилдан бери барқарор ишлаб келаётганини таъкидлади. Шунингдек, у ушбу корхона Қозоғистонда Лондон металл биржасидан юқори тозаликдаги алюминий сертификатини олган ягона ишлаб чиқарувчи эканлигини айтди.
Хитой элчиси ХХР Раиси Си Цзиньпин ва Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев тоғ-кон саноатида ҳамкорликка алоҳида аҳамият беришларини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, икки мамлакат раҳбарларининг яқинда Шанхайда бўлиб ўтган учрашувида энергетика ва минерал ресурсларни ривожлантириш соҳаларида ҳамкорликни кенгайтириш ва устувор лойиҳаларни амалга оширишни тезлаштириш бўйича келишувга эришилди.
Бундан ташқари, Хитой ва Қозоғистоннинг тегишли идоралари “Хитой - Марказий Осиё” механизми доирасида “яшил” минераллар соҳасида ҳамкорлик бўйича ўзаро англашув меморандумларини имзоладилар. Бу йил “Хитой-Марказий Осиё” “яшил” минераллар иттифоқини тузиш режалаштирилган.
Элчининг сўзларига кўра, келгуси йили бўлиб ўтадиган Хитой-Марказий Осиё “яшил” минераллар ҳамкорлиги конференцияси минтақадаги кончилик корхоналарининг ўзаро боғлиқлигини мустаҳкамлаш учун муҳим платформага айланади.
Хань Чуньлиннинг айтишича, халқаро ҳамкорлик фақат янги энергия ва янги материаллар учун минерал ресурсларни ўзлаштириш билан чекланиб қолмай, балки анъанавий конларни экологик талабларга мувофиқ ва масъулиятли тарзда ўзлаштиришни ҳам ўз ичига олади.
Унинг сўзларига кўра, келгуси даврда томонлар давлат раҳбарлари томонидан эришилган келишувларни амалга оширишда давом этадилар, сиёсатни мувофиқлаштиришни кучайтирадилар, Хитойнинг "яшил" ақлли технологиялари ва замонавий ускуналарини жорий қиладилар ҳамда минерал ресурсларни қидириш, ишлаб чиқариш, сақлаш, ташиш ва сотишнинг барча соҳаларида ҳамкорликни чуқурлаштирадилар.
Эслатиб ўтамиз, Президент Си Цзиньпин билан музокаралар ўтказди.