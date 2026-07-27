Давлат раҳбари Улитау вилоятининг янги ҳокимига бир қатор топшириқлар берди
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Улитау вилояти ҳокими Есет Байкенни қабул қилди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
Президентга Улитау вилоятининг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши ва келгуси даврга мўлжалланган режалар ҳақида ахборот берилди.
Қасим-Жомарт Тоқаевга ҳудудда инфратузилмани ривожлантириш, инвестицияларни жалб қилиш, саноат салоҳиятини ошириш, муҳандислик тармоқларини модернизация қилиш ва аҳолига юқори сифатли ижтимоий хизматлар кўрсатиш бўйича ишлар ҳақида ахборот берилди.
Шунингдек, устувор лойиҳаларни амалга ошириш бўйича тавсиялар берилди.
Учрашув якунида Давлат раҳбари вилоятнинг барқарор ривожланишини таъминлаш, ҳудуднинг инвестиция жозибадорлигини ошириш ва фуқароларнинг ҳаёт сифатини яхшилашга қаратилган бир қатор топшириқлар берди.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Атирау вилояти ҳокимига ҳудудни ривожлантириш бўйича бир қатор топшириқлар берди.