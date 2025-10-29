09:32, 29 Октябрь 2025 | GMT +5
Давлат раҳбари Туркия Президентига табрик телеграммасини йўллади
ASTANА. Кazinform - Қасим-Жомарт Тоқаев Режеп Таййип Эрдоған ва қардош турк халқини Туркиянинг Миллий байрами - Республика куни билан табриклади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Президент бу йил Туркияга расмий ташрифи чоғида Режеп Таййип Эрдоған билан мазмунли музокаралар олиб борганини таъкидлади ва Анқарада эришилган келишувлар ва муҳим ташаббуслар икки мамлакат ўртасидаги стратегик шерикликни янада мустаҳкамлашга катта туртки беришига ишонч билдирди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Режеп Таййип Эрдоғанга масъулиятли лавозимида муваффақиятлар ва қардош турк халқига фаровонлик тилади.
