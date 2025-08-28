Давлат раҳбари Сьерра-Леоне Президентининг махсус вакилини қабул қилди
ASTANА. Kazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев ва Сьерра-Леоне Президентининг махсус вакили — ташқи ишлар вазири Тимоти Муса Кабба икки давлат ўртасидаги ҳамкорлик истиқболларини муҳокама қилди, дея хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Президент Қозоғистон Африка давлатлари билан интеграцияни кенгайтиришга катта аҳамият беришини таъкидлади.
— Тимоти Муса Кабба Давлат раҳбарига махсус қабул учун миннатдорчилик билдириб, Сьерра-Леоне Президенти Жулиус Мааданинг саломини етказди. Суҳбат чоғида икки томонлама муносабатларни ривожлантириш ва турли соҳалардаги ҳамкорликни чуқурлаштириш масалалари кўриб чиқилди, — дейилади хабарда.
